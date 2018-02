Waarom vandaag het uitgelezen moment is om de vriezer te ontdooien Bonne Kerstens

28 februari 2018

18u03

Bron: AD 3 Nina kookt Broodkruimels, dikke klompen wit ijs, een arsenaal aan losse frituurwaren en een Magnum-ijsje uit 2016. Grote kans dat dit alles ook in jouw vriezer rondzwerft. Hoog tijd dus om de boel eens goed uit te mesten. En wat is een beter moment dan vandaag, nu het buiten één grote vriezer is?

Het ontdooien van het vriesvak, mocht dit inderdaad vol met aangekoekt ijs zitten, is daarbij ook nog eens goed voor het milieu. Door alle ijsvorming verbruikt een vriezer veel meer energie dan normaal, doordat het apparaat door het ijs moeilijk een constante temperatuur kan aanhouden.

Aan de slag dus. Vergeet niet om kritisch naar de inhoud van je vriezer te kijken voor je die buitenzet om later weer terug te leggen. Niet alles kun je even lang bewaren, en de restjes van die Chinese maaltijd uit de zomer van 2017 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer goed.

Hoelang blijft ingevroren voedsel goed?

De vuistregel is: je kunt etenswaren ongeveer drie maanden ingevroren bewaren zonder kwaliteitsverlies. Maar er zijn uitzonderingen: brood en gebak blijven een maand goed in de vriezer, terwijl rauw rundvlees en gehakt zo’n negen maanden goed blijven. Van groenten en zachte fruitsoorten die geblancheerd zijn, kun je nog langer genieten: een jaar. Bij magere vis zoals kabeljauw, schol en tonijn geldt een indicatie van zes maanden. Margarine en boter zijn ook in te vriezen: een tot twee maanden. Halvarine mag niet in de vriezer, volgens het Voedingscentrum. IJsjes en roomijs kun je gemiddeld een jaar bewaren, tenzij het in aanraking is gekomen met bijvoorbeeld een gebruikte lepel. Wat kristalvorming op roomijs kan geen kwaad.

Voor restjes gelden andere regels, bijvoorbeeld voor afhaalvoedsel. Dat kun je beter bewaren in de ijskast en het de volgende dag opeten. Restjes moeten eerst goed afkoelen voor ze in een afgesloten bakje (met datum!) de vriezer ingaan. Dan zijn ze nog zo'n drie maanden houdbaar. Let op: een ontdooid kliekje kun je beter niet opnieuw invriezen, want dan loop je het risico op een voedselinfectie.