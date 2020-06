Waarom Pascale Naessens nu ook inzet op thuislevering: “Ik ben toch het symbool van dé gezonde keuken?” David Devriendt

23 juni 2020

12u58 2 Nina kookt Met een paar klikken een gerecht van Pascale Naessens bij je thuis? Dat kan: de vrouw die de gezonde keuken massaal in de Vlaamse huiskamers bracht, doet dat nu ook heel letterlijk via Deliveroo. Het is een lang gekoesterde droom die eindelijk uitkomt.

Pascale Naessens glundert en straalt. Vanaf nu kan je haar pure keuken ook thuis degusteren, zonder dat je daarvoor potten moet vuilmaken. Je kan haar gerechten gewoon bestellen, via Deliveroo. “Mensen vragen me vaak waarom ik niet meteen een Pascale Naessens-restaurant opendoe. Het antwoord is simpel: ik heb nog altijd een romantisch idee van een restaurant, terwijl ik ook wel zo realistisch en nuchter genoeg ben om te beseffen dat er heel veel bij komt kijken. Dit project zag ik wel als mijn kans. Op deze manier kan ik mijn filosofie letterlijk bij de mensen thuis brengen. Het was al langer mijn droom en visie om die gezonde component meer in home delivery te brengen.”

Leve de ghost kitchen

De Vlaamse keukengodin werkt daarvoor samen met Casper. Dat is een zogenaamde ghost kitchen of dark kitchen. In zo’n keuken worden enkel maaltijden bereid voor afhaal en thuisleveringsdiensten. Je kan er dus niet gezellig een avondje gaan tafelen. Het fenomeen komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en krijgt ook in onze contreien steeds meer ingang.

Casper – genoemd naar Casper het Spook, een speelse knipoog naar de ghost kitchen – biedt zo vanuit hun twee locaties (Gent en Antwerpen) vier verschillende soorten keukens aan, van burgers en tot lasagne. Peter Van Praet, een bekende naam in de Vlaamse horecawereld als eigenaar van de spaghettirestaurants Bavet, is ook de drijvende kracht achter Casper en is blij dat hij Pascale Naessens aan zijn aanbod kan toevoegen. “Gezonde voeding is niet nieuw meer op Deliveroo, maar voor ons is het toch uniek dat we de vrouw die de hele gezonde beweging in Vlaanderen gepusht heeft, in onze keukens aan boord kunnen brengen. Met één klik krijg je zo de hele wereld van Pascale een halfuur later in je huis geleverd. Dat wordt plots heel tastbaar.” Pascale vult aan: “Mijn keuken staat toch symbool voor dé gezonde keuken.”

Vrijheid, blijheid

Is het niet ironisch dat net zij met haar gelauwerde lowcarb keuken tussen al die koolhydraatkanonnen prijkt? “(lacht) Net integendeel, het is heel aanvullend. Vroeger was het altijd of/of, nu leven we in tijden waar het en/en is. Binnen een gezin zie je dat er heel variatie mogelijk is. De vrouw apprecieert mijn keuken, de man wil er liever nog extra vlees bij, en de kinderen lusten liever een spaghetti. Het laatste wat ik wil, is mezelf opdringen. Degene die in de potten roert of bestelt, beslist. Niet ik. Het belangrijkste is die vrijheid, dat mensen een vrije keuze hebben. Met het concept van Casper kan je in één bestelling aan al die verschillende wensen voldoen. Dat haalt ook een beetje de druk van mij af.”

“Ik heb het zelf onlangs geprobeerd als mysteryshopper”, lacht Pascale. “Ik was in Antwerpen bij vrienden en we hebben alles besteld wat er te bestellen viel. Het werd mooi gebracht, in duurzame houten bakjes die je zo op tafel kan zetten. En er was voor iedereen wat wils. Het hele gezelschap heeft gesmuld.”

Hoge rating

Ook in hun kant-en-klare vorm vallen de gerechten van Pascale dus duidelijk in de smaak. En niet alleen in haar entourage. Pure. by Pascale Naessens haalt nu al een rating van 4,4 op Deliveroo. Een beduidend hogere score dan gemiddeld. Kwaliteit is dan ook haar stokpaardje en handelsmerk – een punt dat gedeeld wordt door het team van Casper. Alles is zoveel mogelijk lokaal en de gerechten zijn typisch Pascale: groenterijk, verrassend en boordevol smaak. Met hier en daar ook een stukje vlees. “Ik ben niet tegen vlees, integendeel. Maar de kwaliteit moet omhoog – van alles trouwens. We hebben te lang ons eten uit handen gegeven. Het maakte lang niet uit wat we aten of hoe het eruitzag. Hooguit moest het lekker en betaalbaar zijn. De consument heeft te veel op zijn donder gekregen en is daardoor kritischer geworden. Hij stelt nu meer vragen: vanwaar komen die groenten? Is dat ecologisch? Is het gezond? De lat ligt weer hoger en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

En toch eet de Vlaming nog altijd te weinig groenten, bleek nog maar eens uit de jongste Voedselconsumptiepeiling. De helft krijgt maar de helft van de aanbevolen portie (300 g) binnen. “Dat is telkens verrassend als ik zo’n dergelijk onderzoek te zien krijg. Tiens, denk ik dan, ik had die steen toch verlegd? Weet je, het is in elk geval een positieve tendens. Mensen zijn er bewuster mee bezig. Het is ook hoe je het verpakt. Zeggen dat je groenten moet eten omdat het goed is voor je gezondheid, is de slechtste slogan die je kan gebruiken. Ik maak groenten zo lekker mogelijk klaar en benadruk dat je er energie van krijgt en er slank van wordt. Het moet smaakvol, comfortabel en leuk blijven. Eten is altijd een feest.”

Pure. by Pascale Naessens is via Casper te bestellen op Deliveroo of ter plaatse af te halen. Voorlopig enkel in Gent en Antwerpen, maar er zijn plannen om uit te breiden naar Brussel, Mechelen en Leuven.

