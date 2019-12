Zuivel Gesponsorde inhoud Waarom nu en dan ‘zondigen’ niet ongezond is en drie lekkernijen die je zonder schuldgevoel kan verorberen Aangeboden door Lekker van bij ons

01 december 2019

09u00 0 Nina kookt Let’s be real. Hoe gezond we ook proberen te eten, nu en dan hebben we allemaal weleens zin in iets ‘ondeugends’. Maar af en toe zondigen is volgens experts niet zo fout als het klinkt. Zeker niet als je het binnen een gebalanceerd voedingspatroon verstandig aanpakt – met deze tips!

Een zoete snack of een calorierijke lekkernij: in onze toenemende dieetcultuur lijken ze uit den boze. ‘Zondigen’ noemen we het wanneer we dan toch eens toegeven aan onze ‘goestinkjes’. Maar die negatieve stempels stroken niet met de waarheid: als je doorgaans een gezonde levensstijl aanneemt, kan het geen kwaad als je nu en dan gewoon eens eet waar je zin in hebt. Binnen een gebalanceerd voedingspatroon kan dat perfect.

Lang leve de voedingsdriehoek

Die zin om te ‘zondigen’ is een natuurlijk signaal van je lichaam, dixit Evelyn Tribole, Amerikaanse diëtiste en pionierster van de ‘intuïtief eten’-filosofie. Het geeft zo aan dat het een voedseltekort ervaart, omdat je bijvoorbeeld je maandstonden hebt. Of het kan een emotionele respons zijn, denk maar aan hoe je zin hebt in comfortfood wanneer je onder stress staat. Stuk voor stuk normale, lichamelijke processen waar je je niet schuldig over hoeft te voelen.

Natuurlijk betekent dat niet dat non-stop onverantwoord eten de way to go is. Wel dat het geen misdaad is om af en toe naar de noden van je lichaam te luisteren. Je haalt er psychologisch voordeel uit en legt jezelf geen ongezonde relatie met ‘verboden voedsel’ op. Plus, als je voor relatief voedzame snacks of desserts kiest (scrol naar beneden, ze bestaan!) en op de porties let, dan past ‘zondigen’ zelfs in een gebalanceerd voedingspatroon.

Zo’n gebalanceerd voedingspatroon houdt immers in dat je voedsel uit de voedingsdriehoek consumeert – onder meer groenten, fruit, granen, zuivel – om zo je lichaam alle bouwstenen te geven die het nodig heeft. En het houdt in dat je gevarieerd eet. Binnen zo’n voedingspatroon kan je gerust eens snacks of lekkernijen integreren die wat meer calorieën bevatten, zeker als ze ook nog voedzame ingrediënten bevatten, zoals fruit en zuivel.

Guiltfree ‘zondigen’

Het kán dus, zondigen zonder schuldgevoel. Deze drie heerlijke desserts met zuivel en fruit kan je bij gelegenheid zonder schuldgevoel verorberen, want ze geven je je dagelijkse portie melk of yoghurt en fruit, naast een stel andere voedingsstoffen. Enjoy!

Frisse yoghurtrepen met fruit en witte chocolade

Voor 4 personen

Dit heb je nodig:

450 g yoghurt, 2 el honing, 1 el cranberry’s, 1 el rozijnen, 50 g witte chocolade, 1 el kokosschilfers, handvol frambozen en aardbeien

Zo maak je het:

Meng de yoghurt met de honing, cranberry’s en rozijnen. Bedek een platte ovenschotel met plasticfolie en verdeel er de yoghurtmengeling over. Snijd de frambozen en aardbeien in stukjes en verdeel over de yoghurt. Hak de chocolade grof en strooi over de yoghurt. Werk af met de kokosschilfers en zet minimaal een uur in de diepvries. Haal uit de diepvries en snijd er met een scherp mes stukken uit. Eet onmiddellijk op en bewaar de rest in een plastic zakje in de diepvries.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/frisse-yoghurtrepen-met-fruit-en-witte-chocolade

Kwarkpannenkoeken met fruit

Voor 4 personen

Dit heb je nodig:

120 g zelfrijzende bloem, 300 g plattekaas, 2 eieren, 50 g suiker, 1 zakje vanillesuiker, fruit naar keuze, 2 eetlepels vetstof om te bakken

Zo maak je het:

Meng de bloem met de suiker en de vanillesuiker. Maak een kuiltje in het midden. Klop de eieren los en giet in het kuiltje. Doe ook de platte-kaas in het kuiltje. Meng alles voorzichtig door elkaar en blijf roeren tot je een glad beslag hebt. Was het fruit en snijd in stukjes. Verhit een beetje vetstof in een pan. Bak kleine pannenkoekjes. Leg ze op een bord en serveer met het fruit.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/kwarkpannenkoeken-met-fruit

Cheesecake met havermoutbodem en rood fruit

Voor 4 personen

Dit heb je nodig:

Voor de bodem: 150 g havermout, 80 g boter, 1 eierdooier, 1/2 tl zout, 2 el suiker, 1 el honing, 1 el bloem, 3 el melk, rasp van 1 citroen; voor de vulling: 2 eieren, 80 g suiker, 1 zakje vanillesuiker, 13 g gelatine, 350 g platte kaas, sap van 1 citroen, 100 ml room, 50 g witte chocolade, 2 el melk, verse frambozen, rode bessen, poedersuiker

Zo maak je het:

Meng de zachte boter met de dooier en zout tot een gladde massa. Voeg de suiker, honing, havermout, zout, bloem, melk en de rasp van 1 citroen toe. Schep het kruimelige deeg in een met bakpapier beklede springvorm en druk goed aan met de achterkant van een lepel. Bak 15 minuten in een op 175°C voorverwarmde oven en laat afkoelen in de koelkast. Klop de eieren los met de suiker en vanillesuiker tot een beslag. Week de gelatineblaadjes in een beker met koud water. Smelt de chocolade met 2 el melk. Klop de room stijf in een andere kom. Verwarm het citroensap in een steelpannetje en los er de uitgeknepen gelatine in op. Meng eerst de platte-kaas, gesmolten chocolade en vervolgens de opgeloste gelatine door het beslag van eieren en suiker. Spatel er tot slot de room door. Vul de afgekoelde havermoutbodem met de kaasvulling en laat 2 à 3 uur opstijven in de koelkast. Werk af met het rood fruit en wat poedersuiker.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/cheesecake-met-havermoutbodem-en-rood-fruit

Voor nog meer guiltfree zelfverwennerij vind je genoeg lekkers met melk op www.lekkervanbijons.be.