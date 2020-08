Waarom je je ijs omgekeerd in de diepvries moet bewaren Valérie Wauters

11 augustus 2020

10u48 0 Nina kookt Verrassend nieuwtje van de dag: hoogstwaarschijnlijk bewaar je je pot ijs verkeerd in de diepvries. Ben & Jerry’s toont hoe het wél moet.

Volgens Ben & Jerry’s, een van ‘s werelds meest populaire ijsmerken, moet je je pot ijs omgekeerd in de diepvries bewaren. Met het deksel naar beneden dus. Deze manier van bewaren zou een belangrijke tip zijn om de zogenaamde ‘freezer burn’ te voorkomen. Dat is het vervelende fenomeen waarbij er zich dikke, smakeloze ijskristallen bovenop het ijs vormen.

Freezer burn ontstaat wanneer er vocht uit het ijs komt, dat de krachten bundelt met vochtige omgevingslucht. Wanneer het ijs vervolgens opnieuw bevriest, worden de smaak en de textuur van de room aangetast en vormt er zich vaak een witte laag van ijskristallen bovenop het ijs. Dit gebeurt vooral wanneer je je pot roomijs uit de vriezer haalt, even laat ontdooien om een grote schep te nemen en je daarna het gedeeltelijk gesmolten ijs weer invriest.

Die vorming van ijskristallen voorkom je dus door simpelweg je pot om te draaien en hem zo weer in de diepvries op te bergen. “Hierdoor druppelt het gesmolten ijs in het deksel, waar het minder kans heeft om het nog koude deel te verpesten”, klinkt het bij Ben & Jerry’s. Copy that!