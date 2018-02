Bio-Planet: Tournée Minérale Gesponsorde inhoud Waarom je dringend kurkuma in huis moet halen Aangeboden door Bio-Planet

09 februari 2018

13u35 13 Nina kookt Al een eeuwigheid een must in Aziatische keukens en medicijnkastjes, bij ons was kurkuma lange tijd dat vreemde, kronkelige ding dat je weleens op exotische markten spotte. Vanaf vandaag echter ook verplichte kost op je boodschappenlijstje, want kurkuma is op weg om hét trend-ingrediënt te worden.

WAT IS HET?

Kurkuma wordt ook wel Indiase geelwortel genoemd en is dus simpelweg de wortel van de Curcuma-plant. Aan de vorm merk je duidelijk dat dit kruid familie is van gember. De meeste kurkuma komt uit India, waar het in zowat elke keuken een must is.

Hello Superfood

Talloze onderzoeken zijn er intussen gedaan naar ‘het heilige kruid’, zoals de wortel in het oosten wordt genoemd. Dat het een gezond goedje is, dat staat vast. In Azië wordt kurkuma al eeuwenlang gebruikt als medicijn. De lijst van eigenschappen is dan ook indrukwekkend: het kruid zou een natuurlijke ontstekingsremmer, een boost voor je geheugen en een vrolijke oppepper zijn. Het brengt je bloedsuikerspiegel en cholesterol in evenwicht, bovendien wordt kurkuma ook aanvullend aangeraden tijdens een chemokuur en bij darm- en maagklachten.

Een beetje kurkuma zo nu en dan volstaat uiteraard niet om ten volle die superfood-kwaliteiten te benutten. De oplossing? Dagelijks wat kurkuma in je eten of drank aangevuld met voedingssupplementen met kurkuma-extract.

Geel gerechtje

Alleen al om de zonnige kleur is kurkuma een favoriet in de keuken: je gerechten kleuren intens geel. Het goedje wordt dan ook vooral gebruikt in curry’s of om je rijst te kleuren. En de smaak? Die is lichtjes bitter, diep en lekker kruidig.

Wist je dat kurkuma…

… als kleurstof wordt gebruikt, bijvoorbeeld in kaas, likeur, margarine, zonnebrandmiddel en ook om kleren een zonnig tintje te geven?

…ook wordt gebruikt als natuurlijke pijnstiller?

… helpt om mieren af te schrikken?

Hot in warme dranken

In India is het al een eeuwigheid de gewoonte om voor het slapen gaan nog ‘een gouden drankje’ ofwel een tas warme melk met kurkuma te bereiden. Vergelijk het met onze tas warme melk met honing. Wat blijkt? Dat gouden drankje prikkelt steeds meer landgenoten, want heel wat bars pakken vandaag uit met een kurkuma latte of een variant met het kruid. Gezond, troostend én verrassend lekker. Een grijze dag? Kleur hem met dit gouden drankje!

Goudgele powerboost: Kurkuma Latte



voor 4 personen • 30 minuten

Dit heb je nodig:

• 1 l ongezoete melk • 1 cm verse kurkumawortel • 1 el kokosbloesemsuiker • 5 kardemompeultjes • 1 steranijs • 1 kaneelstokje

Zo maak je het:

- Schil de kurkumawortel en rasp fijn.

- Breng de melk aan de kook en voeg de geraspte kurkumawortel, de steranijs, het kaneelstokje en de kardemompeultjes toe.

- Haal van het vuur en laat minstens 20 minuten trekken.

- Giet de melk door een zeef en zet nog even op het vuur om op te warmen.

- Voeg naar smaak wat kokosbloesemsuiker toe en serveer.

Help, waar vind je kurkuma?

