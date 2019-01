Waarom je aubergines, aardappelen en sommige andere voeding best niet rauw eet TVM

23 januari 2019

14u03 0 Nina kookt Anno 2019 zijn er (weer) steeds meer mensen die enkel rauw eten. Voedsel dat bij de bereiding niet is gekookt, gebakken of gebraden en daarom meer voedingstoffen zou bevatten. Vooral onder veganisten is het populair. Of het ook daadwerkelijk gezonder is, laten we hier nu in het midden. Maar wat wél vaststaat is dat er ook eten bestaat dat je zeker niét rauw mag eten.

Aubergines

Aubergines bevatten het stofje solanine, wat maag- en darmklachten kan veroorzaken. Eenmaal verwerkt, wordt het solaninegehalte een pak lager wat het risico op klachten quasi tot 0 herleidt. Toch is solanine erg hittebestendig, dus de aubergines goed verhitten blijft erg belangrijk als je liever geen uren in het kleine kamertje doorbrengt na het eten.

Peulvruchten

In bonen, erwten, linzen en andere peulvruchten zit de natuurlijke gifstof lectine. Onschadelijk als het verhit wordt, maar niet wanneer je ze rauw zou eten. Vooral de werking van de darmen kan erdoor ontregeld worden, met buikpijn, diarree en misselijkheid als gevolg. Peulvruchten in blik zijn al genoeg verhit, dus moet je niet meer opnieuw koken.

Aardappelen

Net zoals de aubergine behoort de aardappel tot de nachtschadefamilie en bevat het de giftige solanine. Het meeste gif zit net onder de huid, reden waarom je aardappelen best schilt. Tijdens het koken verdwijnt de rest van het gif in het kookwater, dat je daarom ook niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Verwijder ook altijd de groene plekken en gooi groene knollen weg. Die bevatten immers hoge dosissen solanine.

Cassave of maniok

Deze wortelknol eten sommige mensen in België misschien wat minder vaak dan de voorgaande voorbeelden, maar toch is het heel belangrijk om even te benadrukken waarom je maniok niét rauw mag eten. Dan bevat het namelijk de giftige stof linamarine, wat door het lichaam omgezet wordt in blauwzuur of cyanide. Zo’n vergiftiging kan onder andere leiden tot een beschadiging van de schildklier- en zenuwfunctie. Altijd schillen en koken dus.

Koekjesdeeg

Waar eerst enkel gewaarschuwd werd voor de rauwe eieren in koekjesdeeg, bleek uit een studie die 2 jaar geleden werd gepubliceerd in The New England Journal of Medicine dat ook bloem die in het rauwe deeg zit je doodziek kan maken. De bloem kan namelijk besmet zijn met de Shiga toxine producerende E. coli-bacterie, die ook in uitwerpselen terug te vinden is. De symptomen van een besmetting met de darmbacterie zijn onder andere buikpijn, koorts, braken en - soms bloederige - diarree. Fans van het populaire Chocolate Chip Cookie Dough ijsje van Ben & Jerry’s hoeven echter niet te vrezen. Daarvoor wordt de bloem eerst behandeld zodat mogelijke verontreiniging kan worden uitgesloten.