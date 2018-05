Waarom food bowls zo populair zijn Liesbeth De Corte

22 mei 2018

Bron: The Guardian 0 Nina kookt Of het nu soep, een slaatje of een pasta is. Wie hip wil zijn, serveert zijn maaltijd best in een rond, diep bord. De food bowls veroverden niet alleen Instagram, maar ook het trouwmenu van prins Harry en Meghan Markle. Maar vanwaar komt de opmars van het kommetje?

Van de poké bowl tot de açai-versie of de buddha-variant: eten in een kommetje is immens populair. De gasten van prins Harry en Meghan Markle kregen zelfs een trendy food bowl voorgeschoteld, die ze rechtstaand moesten opsmikkelen.

Al snel nadat het culinaire nieuwtje bekend raakte, volgde er een golf van verontwaardiging. “Ik vind het eerlijk gezegd niet bepaald briljant”, reageerde etiquette expert William Hanson op de Britse radiozender Radio 2. Die uitspraak komt niet echt als een verrassing, want twee jaar geleden schreef hij nog dat ‘alleen honden uit kommen eten’. “Bowls zijn niet bepaald aristocratisch of royaal, je kan beter alles op een bord scheppen. Maar het is en blijft wel de keuze van het koppel. Het is natuurlijk hun huwelijk”, zei hij toegeeflijk.

Comfortfood

Ook buiten de koninklijke kringen zijn food bowls al een tijdje hip en trending. We eten al jaren soep, cornflakes en granola uit ronde, diepe borden, maar sinds 2016 heeft er een soort shift plaatsgevonden naar gezonde bowls, vaak gemaakt van laagjes granen, groenten, proteïnen en allerlei dips en tapenades. Als bewijs zijn er de vele kookboeken die draaien rond de bowls. Ook Nigella Lawson is enthousiast op de kar gesprongen. “Als ik kon, at ik alles uit een kommetje”, schreef de bekende tv-kokkin in haar boek Simply Nigella.

Wat er in de bowls zit, kan nog al eens verschillen. De ene keer is het fruit, yoghurt en allerlei noten, de andere keer een salade met rijst, avocado en kip of komkommer, sojasaus, tofoe en zeewiersalade. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: het is stuk voor stuk ook onvervalst comfortfood. Een schaaltje met veel smaak uitlepelen voelt immers ongedwongen en ontspannen. Dat bevestigt Charles Spence van de universiteit van Oxford. De psycholoog beweert dat iemand zich sneller in z’n nopjes voelt met een warme kom in de handen. Omdat zo’n diep bord ook wel wat weegt, lijkt de portie groter dan dat ie werkelijk is, waardoor je ook minder eet.

Fotogeniek

Volgens The Guardian heeft deze hype zelfs een invloed op verkoopcijfers van decowinkels. Zo zullen mensen sneller enkele kommetjes cadeau geven dan een paar borden. Ook op Instagram en foodblogs zijn het al bowls wat de klok slaagt. Op zich is daar een logische verklaring voor. Het zal voor amateurs veel simpeler zijn om een mooie foto te maken van een kom dan van een bord. “Zeker smoothie bowls, die vaak bestrooid worden met fruit, chocoladeschilfers of zaadjes, zijn fotogeniek”, legt foodstylist Katy Greenwood uit. “Bij borden moet je met veel meer rekening houden. Beleg ik het bord volledig of laat ik een randje over? Bij een bowl moet je enkel de bovenste laag versieren.”

Verschillende andere chef-koks delen de mening van Greenwood. Ingrediënten die er niet al te smakelijk of fotogeniek uitzien, kan je perfect verstoppen in zo’n kom. Je kan er ook creatief mee uit de hoek komen. In tegenstelling tot een plat bord, is een diepe kom een handig cadeau om ook te experimenteren met noedelsoepjes of bouillons.