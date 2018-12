Waarom er geen slechter glas is om champagne in te serveren dan een ‘coupe’ kg

26 december 2018

10u34

Bron: The Times 0 Nina kookt Niet enkel de kwaliteit van de champagne is cruciaal voor een lekker aperitiefje: ook het glas speelt een belangrijke rol. Een test van The Times bewijst welke glazen je best bovenhaalt om het nieuwjaar goed in te zetten met een glaasje bubbels – en welke je beter in de kast laat staan.

De vorm van je glas bepaalt namelijk voor een groot deel hoelang je champagne, cava of prosecco blijft bruisen. Dat is belangrijk, wat de bubbeltjes beïnvloeden de smaak: des te sneller de bubbels verloren gaan, des te minder kan je optimaal van de smaak genieten.



In een klein experiment zette The Times enkele populaire glazen op een rij, waaronder wijnglazen, fluitjes, een coupe en zelfs een cognacglas. Gedurende twee uur werd gekeken hoe snel de bubbeltjes van de champagne in elk glas opborrelden en verdwenen.



De conclusie was duidelijk. De traditionele coupe kwam als verliezer uit de test. Het duurde ‘slechts’ 17 minuten voor alle belletjes vervlogen, waarna een plat glaasje champagne overbleef. Zelfs het cognacglas scoorde beter: daarbij duurde het al 40 minuten voor alle bubbels verdwenen waren. De overduidelijke winnaar blijft het fluitglas, met een degelijke 72 minuten aan bruisend drinkgenot.

Dat de coupe afklokt op een erbarmelijke bruistijd is op zich niet verrassend, legt ‘bubbel-wetenschapper’ Hellen Czerski van de University College London uit. “Het grote oppervlak betekent dat het gas gewoon verloren gaat, zonder te bubbelen.”



Dat gebruis is nochtans essentieel voor de smaak. De bubbeltjes zorgen er namelijk voor dat de smaakmoleculen naar het oppervlak worden gestuwd, waardoor ze ook makkelijker richting neus gaan. “Smaak draait om wat er in de neus gebeurt. Je hebt die smaakmoleculen nodig – je proeft niet op je tong, je proeft in je neus”, klinkt het.



Daarom geloven veel experten en sommeliers ook dat champagne het best wordt geserveerd in een glas dat smaller wordt aan de opening en zo licht naar binnen buigt. Op die manier worden de bubbels het best bewaard.

