Waarom drinken we Cava als we iets te vieren hebben? Charlotte Dierckx

18u08

Bron: Radio 1 0 Thinkstock Nina kookt Valt er iets te vieren? Dan is een fles Spaanse bubbels ongetwijfeld van de partij. Cava valt goed in de smaak bij de Belgen. Sterker nog: tegenwoordig is ons kleine land exportbestemming nummer één. Maar waarom is het drankje zo razend populair? De Bende Van Annemie op Radio 1 zocht het uit.

Op een verjaardag, als aperitief bij een etentje, of gewoon om het einde van de werkweek te vieren. Redenen genoeg om een fles te ontkurken. Maar waarom klinken we met een glaasje Cava en niet met pakweg een glaasje wijn?

In een interview voor De Bende van Annemie op Radio 1 legt Dirk Rodriguez, hoofdredacteur van Vino Magazine uit hoe het komt dat we plots massaal cava nippen.

"Cava is goedkoop. In de supermarkt kan je al flessen vinden voor 5 euro. Dat het drankje zo populair werd in ons land is grotendeels aan de marketingafdeling van Colruyt te danken."

"Vroeger had je twee grote spelers in de supermarkten: Freixenet en Codorniu", vertelt Rodriguez bij De Bende van Annemie. "Hun macht was zo groot dat zij de prijs bepaalden. De supermarkten kregen de prijzen van die Spaanse schuimwijnen dus niet naar omlaag. Vervolgens zijn de supermarkten zelf gaan kijken of er geen spelers op de markt waren die die machtspositie konden ondermijnen. Uiteindelijk waren het de aankopers van Colruyt die erin zijn geslaagd om een speler op de markt te vinden die een lagere prijs aanbood."

Door de daling van de prijzen ging Cava plots als zoete broodjes - welja bubbels - over de toonbank. De rest is geschiedenis, santé!