Waarom de eerste hap van iets lekkers altijd het beste smaakt

Dat eerste frietje smaakt al-tijd beter dan de 60 die erna volgen. Net zoals de eerste happen van een ijsje of iets anders zoet en lekker. En nee, dat zit niet gewoon in je hoofd. Er is wel degelijk een wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen.

Rachel Herz is een neurowetenschapster die lesgeeft aan de universiteit van Brown en Boston College en het boek ‘Why You Eat What You Eat’ schreef. Aan website Tonic legt ze uit dat de eerste hap van iets lekkers altijd beter smaakt, omdat we smaken heel erg snel beu worden. “Een eerste hap is nieuw, je voelt en proeft alles, en je bent je heel bewust van de aroma’s. Maar zodra je hetzelfde blijft eten, worden onze smaakpapillen het eten gewoon en ervaar je niet meer datzelfde gevoel dat je krijgt bij de eerste hap.”

“Mentaal begin je extreem snel te verlangen naar iets nieuws, iets anders. En dat is nog lang voordat je daadwerkelijk voldoende gegeten hebt. Daarom is een feestmenu of een buffet een probleem, omdat je heel veel verschillende dingen eet en daardoor een stuk meer naar binnenwerkt dan wanneer je bijvoorbeeld één bord spaghetti of pizza als avondeten eet,” legt Herz uit.

Gewicht verliezen

Volgens de neurowetenschapster kun je deze kennis gebruiken om gewicht te verliezen, al is het niet meteen de meest gezonde manier. “Stel, je eet je favoriete eten – laten we zeggen pizza margherita – zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds, dan zul je snel merken dat je veel minder pizza eet dan gewoonlijk. Wat wil zeggen dat je ook minder calorieën binnenkrijgt. Na een tijdje wordt het simpelweg monotoon, saai en zelfs onaangenaam om te eten. Als je alleen nog maar dat zou eten, zul je op termijn dus gewicht verliezen. Ik zeg niet dat dit een gezonde manier is, maar je kunt het natuurlijk ook gezonder maken door bijvoorbeeld drie keer per dag zalm, bruine rijst en boontjes te eten. Als je geen variëteit in je eten hebt, eet je nu eenmaal minder.”