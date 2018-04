Waarom asperges niet alleen lekker, maar ook gezond zijn (tip: ze verhelpen je kater) Goed Gevoel

06 april 2018

08u38 1 Nina kookt Wie lente zegt, zegt asperges. Buiten mogelijke toiletbezoeken met een geurtje is er geen enkele reden om ze niet op het menu te zetten. Asperges zijn namelijk echte superfoods.

1. Je bereikt er mogelijk je 'weight goals' mee

Niet alleen zijn asperges vet- en caloriearm, ze bevatten ook veel vezels. Na een portie asperges à la Flamande zal je dus niet snel opnieuw met een hongertje kampen. Die combinatie is trouwens een echte winnaar volgens diëtisten: de vezelrijke groente en de eiwitbron houden je lang verzadigd.

2. Het houdt je urinewegen gelukkig

Asperges bevatten veel asparagine, een aminozuur dat zowat een natuurlijk diurecticum - of in de volksmond plaspil - is. Dat helpt om een te veel aan zout en vocht uit je lichaam te krijgen, wat je urinewegen op zijn beurt gezond houdt. Wie niet genoeg plast, loopt immers kans op een blaasontsteking.

3. Je zult minder snel ziek worden

Asperges zijn bovendien een bron van vitamine E, een antioxidant die je immuunsysteem versterkt.

4. ...en sneller zin krijgen

Of afrodisiaca écht bestaan, laten we in het midden. Vast staat dat wat niet baat, sowieso niet schaadt, en dat dat placebo-effect ook wel mooi meegenomen kan zijn. Asperges staan in ieder geval op de lijst. Bovendien zou vitamine E de sekshormonen oestrogeen en testosteron stimuleren. Opnieuw: het proberen waard.

5. Ze kunnen je kater verzachten

Hoe vettiger het ontbijt, hoe prettiger bij een katertje? Dan zit je fout, aldus The Journal of Food Science. Je kiest beter voor een bordje asperges (eitje optioneel): de groente bevat aminozuren en mineralen die je kater zouden verlichten. Bovendien zouden dezelfde stoffen je levercellen beschermen tegen de effecten van alcohol.