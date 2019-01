Waarom 2019 het jaar van de wijting wordt: “Een goedkope ‘Vis van het Jaar’ wordt drie keer zoveel verkocht” Nina Dillen

14 januari 2019

18u26 0 Nina kookt Concurrentie op komst voor zalm en kabeljauw, want in 2019 herovert de wijting een plaatsje op ons bord. Het VLAM kroonde de vergeten soort tot ‘Vis van het Jaar 2019’. Volgens handelaren zal zich dat ook in de verkoop vertalen. “Wijting is nog goedkoper dan kabeljauw. Ideaal om fishsticks van te maken.”

Gooi eens een wijting in plaats van een kabeljauw in de pan, dat is kortweg de boodschap van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing door haar verkiezing van “Vis van het Jaar 2019". Met die jaarlijkse visverkiezing brengt het VLAM voor de 31e keer op rij een vergeten vissoort onder de aandacht. Receptenfolders, promotiecampagnes en een horecawedstrijd voor chefs moeten ons het komende jaar extra doen watertanden bij zo’n zilverkleurige, kabeljauwachtige vis. “Wijting is in principe bijvangst,” verklaart Liliane Driesen die keuze, woordvoerder van het VLAM. “Raakt die niet verkocht, dan gooien vissers hem terug en dat overleeft de vis meestal niet. Zonde, want het is een veelzijdige, goedkope soort. Zo’n vis op de voorgrond brengen zorgt niet alleen voor minder verspilling, vissers krijgen daardoor ook een eerlijke prijs voor hun producten.”

