Vrouw deelt superslimme truc om je doos cornflakes te sluiten

12 mei 2020

11u47

Bron: Metro UK 0 Nina kookt Iedereen die graag cornflakes eet, weet dat het een gesukkel is om de doos fatsoenlijk dicht te doen. Al heeft een Britse vrouw - genaamd Becky Holden McGhee - daar iets op bedacht. Het trucje zit ‘m in het plooien van de randen. “Het heeft 40 jaar geduurd, maar ik weet eindelijk wat de correcte manier is om een doos cornflakes te sluiten.”

Becky Holden McGhee sukkelt naar eigen zeggen al jààren met haar cornflakesdozen. Recent bedacht ze een slim trucje om de kartonnen dozen te sluiten. De Britse was zo blij met haar ontdekking, dat ze enkele foto’s en een video deelde op Facebook.

“Ik moest dit wel delen”, schrijft ze erbij. “Het is geniaal. Het kost je maar enkele seconden, en je hebt geen uitgedroogde ontbijtgranen of lelijke gescheurde dozen meer." Blijkbaar is haar hack een groot succes, want de post op Facebook werd al meer dan 2,6 miljoen keer bekeken.

Wil je het ook proberen? Eerst plooi je de twee kleinste randen in de doos. Dan doe je exact hetzelfde met één van de twee grote flappen. Vervolgens duw je de kanten van de kleinste randen naar binnen. Tot slot schuif je de laatste rand ook naar binnen, zodat alles goed afgesloten is.



