Vrouw deelt geniale truc om oranje vlekken uit plastic bewaardozen te halen in amper 1 minuut

Nele Annemans

06 augustus 2020

11u58 3 Nina kookt Plastic potjes zijn überhandig om je lunch of etensrestjes in te bewaren. Enige nadeel? Er komen snel vlekken op die je er bovendien moeilijk uitkrijgt. Gelukkig vond de Amerikaanse Adi Kempler daar een simpele oplossing voor.

Als je vaak plastic bewaarpotjes gebruikt, is het je ongetwijfeld al opgevallen dat er na een tijdje oranje vlekken op achterblijven. En laat ons eerlijk zijn: appetijtelijk is dat niet. Gelukkig deelt de Amerikaanse make-upartieste Adi Kempler een eenvoudige hack op TikTok om voorgoed komaf te maken met het vervelende euvel.



Wat heb je nodig?

Een vel keukenrol, een beetje afwasmiddel en warm water.

Zo ga je aan de slag:

Doe eerst een pompje afwasmiddel in je vuil plastic bewaardoosje. Vul het potje daarna voor een vierde met warm water. Leg er het velletje keukenrol in en sluit het doosje met het bijpassende deksel. Schud het potje nu stevig gedurende 45 seconden à 1 minuut. Haal het papier er weer uit, spoel het potje uit et voilà: alle vlekken zijn verdwenen. Makkelijker kan haast niet!

De reacties op haar video zijn dan ook lovend. “Dit werkt zo goed! Ik heb het met al met mijn potjes uitgeprobeerd en het resultaat is geweldig!”, reageert iemand. Iemand anders zegt: “Deze hack heeft mijn leven veranderd!” Ondertussen is de video al meer dan 3,5 miljoen keer bekeken en 500.000 keer geliked.