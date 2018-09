Voor elk visgerecht een geschikt bier Sofie Vanrafelghem

30 september 2018

07u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Nina kookt Alhoewel de populariteit van onze nationale drank blijft groeien, merk ik bij heel wat foodies drempelvrees om bier te pairen met vis. En toch: van een zacht tarwebier tot fijn zuur oud bruin, je kunt voor elk visgerecht een bijpassend bier vinden. Dat ontdekten enkele topchefs al.

Vis: Griet

Familie van de tarbot. Een zeer fijne vis waar je eigenlijk bijna alles mee kunt doen: pocheren, grillen, bakken… De bierkeuze hangt helemaal af van het gerecht.

Bier: Ultra

Brouwerij Het Anker • 3,7 % • € 1,50 (33 cl)

Ultra staat voor ‘Ultra taste, reduced alcohol’. Met deze session blond bewijst de iconische Mechelse stadsbrouwerij dat een bier geen hoog alcoholpercentage hoeft te hebben om geslaagd te zijn. Met zijn 3,7 % is het misschien lager qua alcohol dan een pils, het heeft wel veel meer smaak. In deze session blond herken je de typische fruitige toets van de gist van Brouwerij Het Anker die al hun bieren typeert. Ze wordt gevolgd door een leuke bitterheid in de afdronk.

Gerecht: Gerolde grietfilets met waterkerssaus

De lichte kruidigheid van het bier vloeit samen met de waterkers, terwijl zijn frisfruitigheid en klein bittertje op het einde de grietfilets helemaal optillen.

Vis: hondshaai

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN