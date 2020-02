Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voor eens en altijd: zo maak je konijn boterzacht (in een stoofpotje!) Aangeboden door Lidl

27 februari 2020

12u00 0 Nina kookt Geen grotere culinaire misdaad dan een stukje konijn taai te serveren. Dus demonstreren we een feilloze manier om het godenvlees heerlijk mals en sappig te houden. Tip: stoof het niet te kort én niet te lang.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 konijn, in stukken

4 sjalotten

200 g gerookte spekblokjes

12 dunne wortelen

250 g champignons, in partjes

250 g kikkererwten, uitgelekt

500 ml rode wijn

500 ml kippenbouillon

handvol peterselie, fijngesneden + extra takjes

4 takjes tijm

2 el honing

1 el mosterd

2 el bloem

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Pel de sjalotten en halveer ze. Dep de stukken konijn droog met keukenpapier. Laat een flinke klont boter smelten. Kruid het konijn met peper & zout en bak het vlees rondom aan. Schep uit de pan.

2. Bak de sjalotten en het spek in dezelfde stoofpot even op. Voeg de champignons toe en laat meebakken. Strooi er de bloem over en roerbak 2 minuten.

Blus met de wijn en giet er de bouillon bij. Roer er de mosterd en de honing onder. Breng aan de kook, voeg het konijn opnieuw toe en zet het vuur lager. Voeg de peterselie en tijm toe. Zet het deksel op de pan en laat 1 uur op een laag vuur sudderen.

3. Schil de wortelen en halveer ze in de lengte. Voeg 20 minuten voor het einde van de kooktijd de kikkererwten en worteltjes toe.

Werk het stoofpotje af met extra takjes peterselie.

Tip: Lekker met stevig, bruin brood of puree.

