Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voor eens en altijd: zo maak je het perfecte stoofpotje met konijn en bier Aangeboden door Lidl

07 november 2019

12u00 0 Nina kookt Konijn is net als stoofvlees of waterzooi een oer-Vlaamse klassieker. Je kan hem bereiden met pruimen of krieken, maar deze variant met bruin bier en peren is ook een topper. Heerlijk herfstig!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 parkkonijn, in stukken

3 el bloem

2 uien, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 wortelen, geschild & in plakjes van 1 cm

enkele takjes tijm

1 l bruin bier Archivist

1/2 blokje runderbouillon + 250 ml heet water (opgelost)

4 el mosterd

2 el bruine suiker

400 g krielaardappelen

2 peren, geschild & in kwartjes

50 g rozijnen

scheutje whisky

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Kruid het vlees met peper en zout en bestrooi met een eetlepel bloem. Bak de stukken konijn rondom goudbruin in hete boter. Voeg de uien, de look, de wortelen en de tijm toe en laat 5 minuten stoven.

2. Blus met het bier en de bouillon en schraap het aanbaksel los. Breng zachtjes aan de kook. Voeg de mosterd, 1 eetlepel bruine suiker, de rozijnen en de rest van de bloem toe. Roer goed onder elkaar en laat 2 uur afgedekt sudderen.

3. Halveer de krieltjes en kook ze gaar in licht gezouten water. Bak de stukken peer in boter goudbruin. Bestrooi met de resterende suiker en laat lichtjes karameliseren. Blus de peren met de whisky en laat de alcohol verdampen. Schep het stoofpotje in de borden en serveer met de krieltjes en de gebakken peertjes.

Fan van stoofpotjes? Probeer dan ook dit stoofpotje van boerenworst.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!