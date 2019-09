Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voor eens en altijd: zo maak je de echte Gentse waterzooi (en dat is poepsimpel!) Aangeboden door Lidl

02 september 2019

Wij, Belgen, zijn meesters in het bereiden van comfortfood en Gentse waterzooi past perfect binnen die traditie. Bereid de klassieker met een verse bouillon, veel groenten en boterzachte kip voor een bordje romige verwennerij.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 volledige braadkip

2 wortelen, klein gesneden

2 stengels prei, klein gesneden

2 stengels selder, klein gesneden

6 vastkokende aardappelen, in blokjes

400 ml room

2 eieren

bosje peterselie, fijngehakt

boter

peper en zout

Voor de bouillon:

2 stengels prei, grof gesneden

3 stengels selder, grof gesneden

2 grote wortelen, grof gesneden

2 uien

4 teentje knoflook, gepeld

enkele takjes tijm

Zo maak je het :

1. Breng 2 liter water aan de kook, voeg de groenten voor de bouillon, de tijm en de look toe en kruid met peper en zout. Snijd de kip in stukken en leg ze in de bouillon. Laat 20 minuten sudderen.

2. Stoof al omscheppend alle groenten en aardappelen voor de waterzooi 2 minuten in hete boter.

3. Haal ondertussen de kip uit de bouillon en verwijder het vel. Trek met een vork het vlees van het bot en voeg het vlees toe bij de groenten. Zeef de bouillon en giet bij de stoofpot met kip. Roer 2/3de van de room door de stoofpot en laat de waterzooi nog 10 minuten sudderen. Breng op smaak met peper en zout

4. Splits de eieren en klop de eidooiers, samen met de resterend room, los. Haal de waterzooi van het vuur en roer er het eiermengsel onder. Schep in borden en werk af met de gehakte peterselie.

