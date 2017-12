Voor eens en altijd: dit betekent 'brut' op die fles bubbels ND

15u00

Bron: Popsugar 116 Hàn Vi Phạm Thị / unsplash . Nina kookt Brut, sec of demi-sec? Zonder voorkennis is de keuze van een fles bubbels wel eens een welgemikte gok. Of het nu om champagne of cava gaat, de cryptische term "brut" keert vaak terug, maar wat betekent die eigenlijk?

Brut is vandaag de dag de meest gedronken champagne. De term verwijst naar de smaak van de schuimwijn of champagne, meer bepaald hoe zoet die is. In vergelijking met sec en demi-sec is een brut champagne minder zoet. Een fles kan pas het label "brut" krijgen als ze minder dan 12 gram suiker per liter bevat. Een "extra brut" heeft minder dan 6 gram suiker per liter. Kies je voor een fles "brut nature", dan werd er geen zoetstof toegevoegd en bevat ze minder dan 3 gram suiker per liter.

Liqueur d'éxpedition

Waarom wordt suiker aan champagne toegevoegd? Tijdens het productieproces moet na een tweede gisting dode gist worden verwijderd. De gist wordt daarbij verzameld in de flessenhals, bevroren en eruit geschoten, wat dégorgement wordt genoemd. Zo raakt een deel van de champagne verloren, wat opnieuw moet worden aangevuld. De inhoud van die aanvulling ('liqueur d'éxpedition' genoemd) hangt af van het merk champagne, en wordt vaak geheim gehouden door de producenten van het champagnehuis in kwestie. Vaak is het een combinatie van andere wijnen met suiker. Hoeveel suiker er wordt toegevoegd, bepaalt dus de smaak en dus het type champagne of schuimwijn.

Van brut naar demi-sec

'Brut' is met andere woorden de variëteit waar het minst suiker aan is toegevoegd, al helemaal als je een 'brut nature' in handen hebt. Behalve 'brut' heb je de zoetste variant 'demi-sec' (33 tot 50 gram suiker per liter) en 'sec' (17 tot 35 gram suiker per liter). Bij cava vind je de benamingen 'seco' en 'semi-seco' terug. Wat je lekker vindt, hangt natuurlijk van persoonlijke smaak af. Er zit dus niet veel anders op dan ze allemaal eens te proeven voor je een oordeel kan vellen.