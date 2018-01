Volgende week proef je deze bekroonde hamburgers eindelijk ook in ons land (en Obama is fan) Timon Van Mechelen

12u49 23 Foto door Niklas Rhöse op Unsplash Nina kookt Vanaf 15 januari is ons land een burgerketen rijker, dat schrijft Flair. Five Guys, een bekroonde Amerikaanse keten met wereldwijd meer dan 1.500 vestigingen, opent in Antwerpen dan de eerste Belenux-vestiging. De komst van Five Guys naar ons land was al langer bekend, maar de openingsdatum werd tot vandaag geheim gehouden.

Five Guys werd door actualiteitsmagazine Washingtonian zeven jaar op rij uitgeroepen tot beste hamburgerrestaurant ter wereld. En ook de krant Los Angeles Times riep de keten al uit tot één van de beste plekken om fastfood te eten. Drie jaar geleden eindigde de keten derde in een groot landelijk Amerikaans onderzoek. Five Guys scoorde 7,9 op 10, terwijl Burger King het met 6,6 op 10 beduidend minder goed deed. McDonald’s bengelde achteraan met 5,8 op 10. Zelfs voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama is naar verluidt fan van de hamburgers.

Wat maakt Five Guys zo goed?

“Wij brengen toch net een andere soort burger. Bij ons zijn er geen diepvriezers bijvoorbeeld, we staan op de versheid van onze producten,” klinkt het vastberaden bij CEO Paul Reynesh. Doen ze bij de talloze culinaire burgerrestaurants in ons land ook, denk je nu vast. Wat Five Guys vooral uniek maakt, is dat de klant zijn ingrediënten zelf kan kiezen.

Eerst kies je een basisgerecht, denk een Bacon Cheeseburger of een Cheese Veggie Sandwich. Daarna kun je naar hartenlust zonder meerprijs ingrediënten zoals gegrilde ajuinen en augurk toevoegen. Er zijn verder twee verschillende soorten frietjes, de ‘Five Guys-stijl’ of ‘Cajun-stijl’ en om het helemaal Amerikaans te maken heb je keuze uit een tiental soorten milkshakes. Pindakaas- of bacon-milkshake, iemand?

Het artikel gaat verder onder de foto.

epa Barack Obama op campagne in 2008, bij een bezoek aan een Five Guys-restaurant in Washington DC.

Familiale sfeer

Five Guys bestaat ondertussen meer dan 30 jaar en werd opgericht door vijf Amerikaanse broers. “In al die tijd is er weinig veranderd aan de filosofie. Wij willen lekkere burgers en lekkere verse frietjes. Die familiale sfeer blijft tot op vandaag belangrijk. Dat is één van de redenen waarom we zoveel tijd en moeite steken in ons personeel. We willen dat onze mensen zich goed voelen," laat Reynesh nog weten.

De eerste vestiging van Five Guys in ons land, opent de deuren op 15 januari op de Keyserlei in Antwerpen. Pal tegenover Quick trouwens.

Foto Klaas De Scheirder In dit pand komt Five Guys.