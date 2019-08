Voedingsdeskundige verklapt haar formule voor de perfecte lunchbox LDC

29 augustus 2019

08u05

Bron: Daily Mail 4 Nina kookt Nog eventjes en je kroost moet opnieuw naar school. Dat betekent voor veel ouders dat ze weer elke dag een lunch moeten voorzien. We weten allemaal dat bokes met choco niet supergezond zijn, maar wat stop je dan wel in de brooddoos?

Je kan natuurlijk een maaltijd of salade bereiden, maar de gemakkelijkste optie blijft enkele boterhammen beleggen. Dat zegt ook voedingsdeskundige Mandy Sacher, die ook verschillende boeken heeft geschreven met lunchrecepten voor kinderen. “De perfecte schoollunch bestaat uit twee sneetjes volkoren- of zuurdesembrood, een eiwitbron, gezonde vetten en twee of drie groenten”, meent ze.

Of je nu kiest voor volkoren of zuurdesem, in het brood zitten trage koolhydraten die de bloedsuikerspiegel stabiliseren. De eiwitten helpen je kind om langer alert en geconcentreerd te zijn. “Ik kies vooral voor mager vlees, zalm, tonijn, ei en tofu”, legt Sacher nog uit.

De gezonde vetten zorgen ervoor dat je spruit langer een voldaan gevoel heeft. Bovendien doen ze wonderen voor het humeur en het concentratievermogen. Groenten zitten dan weer boordevol vezels, vitaminen en mineralen die het immuunsysteem van je kind op punt houden. “Onder gezonde vetten versta ik onder meer zonnebloempitten, pompoenpitten en avocado. Qua groenten kies ik vaak voor paprika, wortelen en komkommer”, aldus de voedingsdeskundige.

Sacher: “Als ouders een foutje maken, is het vaak dat ze te weinig eiwitten voorzien. Dat kan een negatieve impact hebben op het concentratievermogen en energieniveau van hun kleintje.”

