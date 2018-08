Voedingsdeskundige Patrick Mullie legt uit: zijn superfoods nu echt gezond? Nele Annemans

09 augustus 2018

09u33

Bron: Goed Gevoel 4 Nina kookt Sinds enkele jaren bulkt het internet van weetjes over zogenaamde superfoods. Chiazaad, quinoa en gojibessen beloven allerlei voordelen voor je gezondheid. Maar heb je ze echt nodig om gezond te zijn? Wij vroegen het aan voedingsdeskundige Patrick Mullie.

"Wetenschappelijk gezien is het onzin om die voedingsmiddelen superfoods te noemen," steekt Mullie van wal. "Als je ze eet omdat je ze graag eet, doe dat dan gerust, want ongezond zijn ze niet. Maar als je ze eet met de gedachte je gezondheid te verbeteren ben je fout bezig. Superfoods zijn het toppunt van marketing: ze zijn vaak niet lekker of hebben geen smaak, zijn duur, hebben hun nut niet bewezen, maar verkopen wel goed."

Lees ook: Beautyfood: dit werkt echt (niet)

"Die combinatie doet mensen geloven dat ze die dingen moeten consumeren om hun gezondheid te redden. Maar er is geen enkel bewijs dat je superfoods moet eten om gezond te zijn. Er zijn genoeg alledaagse voedingsmiddelen die evenveel vitaminen en mineralen bevatten. Die zijn een pak goedkoper, maar natuurlijk veel minder sexy. Weet dat de verkoper van superfoods er alle baat bij heeft om jou te doen geloven dat ze gezonder zijn. Laat je daar niet door vangen. Zo is iedereen momenteel gek van quinoa. Dat is een vrij duur product en bevat dubbel zoveel calorieën als aardappelen."

TIP: Vitamines en co: weet wat je slikt. Alles over voedingssupplementen.

Lees ook:

Zoveel calorieën moet je precies eten om af te vallen

Zo voorkom je dat je door muggen wordt gebeten

Naar bed, naar bed! Seks geeft je leven meer betekenis