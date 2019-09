Vlaming wil wel gezonder eten maar vindt het te duur, is dat ook echt het geval? TVM

12 september 2019

10u22 0 Nina kookt Uit een enquête bij 500 Vlamingen door Het Vlaams Instituut Gezond leven blijkt dat bijna 6 op 10 Vlamingen het makkelijker zou vinden om gezonder te eten als gezonde voeding ook goedkoper was. Maar is ongezonde voeding wel echt zoveel goedkoper?

De enquête van Het Vlaams Instituut Gezond leven werd afgenomen bij 500 Vlamingen in aanloop naar de tweede verjaardag van de (nieuwe) voedingsdriehoek. Een grote meerderheid (69%) van de respondenten zegt in afgelopen jaar één of meerdere gezonde aanpassingen te hebben doorgevoerd in zijn of haar eetpatroon. Tegelijkertijd vindt een kleine meerderheid van alle respondenten (57%) dat als gezonde voeding ook goedkoper zou worden, het veel sneller de meer evidente keuze zou worden. 43% van de respondenten verwacht bovendien dat de overheid dit mee mogelijk maakt.

“Gezonde voeding niet duurder”

Toch hoeft gezonde voeding helemaal niet veel duurder te zijn. Uit een studie van de Britse Institute of Economic Affairs (IEA) uit 2018, blijkt dat gezonde voeding niet noodzakelijk een aanslag op je portemonnee moet betekenen. Zo is magere melk goedkoper dan volle, en zijn de gezondste cornflakes vaak het goedkoopste omdat er geen suiker en bijzondere smaakjes aan worden toegevoegd, zo klinkt het. De onderzoekers besloten zelfs met de stelling dat gezonde voeding over het algemeen goedkoper is.

Ook een eerdere studie uit 2013 van de Harvard School of Public Health in de Verenigde Staten concludeerde al dat gezonde voedingspatronen nauwelijks duurder zijn dan minder gezonde. Zij berekenden toen dat het verschil ongeveer neerkwam op € 1 per dag. Vlees en vis zijn wél duurder, maar die consumeer je sowieso ook beter met mate.

Edith Feskens, hoogleraar humane voeding aan de Universiteit van Wageningen, zei daar onlangs nog het volgende over in de Nederlandse krant AD: “Gezond eten betekent matig en gevarieerd eten, volgens de Schijf van Vijf. Voldoende groente en fruit, vis, kleine porties dierlijke producten als zuivel en vlees, en volkoren graanproducten. Binnen die schijf zijn er veel mogelijkheden om te variëren en te eten volgens je smaak. Sommige producten, zoals asperges, frambozen en verse vis, zijn altijd duur. Maar door andere keuzes te maken, tijd te besteden aan je voedsel en slim in te kopen kun je met een klein budget heel verantwoord eten.”

In onze krant concludeerde Pascale Naessens dan weer dit: “Op mijn lezingen weerklinkt vaak dat verse en kwalitatieve voeding te duur is. Mijn vaste repliek: ‘Wie is zo arm dat die het niet kan betalen?’ En niemand die dan natuurlijk zijn vinger opsteekt. Een aantal jaren geleden heb ik gekookt voor mensen die een uitkering krijgen van het OCMW. Zij zijn niet bezig met gezonde voeding, maar wel met overleven in de maatschappij. Voor hen moeten er andere oplossingen gezocht worden. Maar het gros van de mensen kan het zich wel permitteren. Wie voortdurend een nieuwe smartphone of jeans kan kopen, kan dat in principe ook voor kwalitatieve voeding. We moeten zelf weer meer aandacht krijgen voor wat in ons eten zit. Al die schandalen zijn een gevolg van het feit dat we onze voeding zo goedkoop willen. Zonder ons nog af te vragen hoe gezond dat dan nog kan zijn en wat er dan allemaal in verwerkt zit. En staan we er trouwens wel eens bij stil hoeveel een pakje chips of snoeprepen tegenwoordig kost? En dan heb ik het nog niet gehad over de dokterskosten die je uitspaart.”