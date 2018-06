Vlaanderen loopt storm voor boek 'Het Keto Plan', maar hoe gezond is het dieet eigenlijk? Sophie Vereycken

22 juni 2018

14u22 5 Nina kookt Het nieuwste boek ‘Het Keto Plan’ van Julie Van den Kerchove heeft een plaatsje veroverd in de boeken top-10 van Standaard Boekhandel. Daarin laat ze je kennismaken met de keto-keuken waarbij de koolhydraten in maaltijden worden vervangen door vet. Maar hoe gezond is keto eigenlijk?

Beroemdheden als Gwyneth Paltrow, Halle Berry en Mick Jagger hebben keto al een tijdje geleden omarmd en ook in onze contreien neemt de aandacht voor het dieet toe. Dat bewijzen de verkoopcijfers van het nieuwe boek van Julie Van den Kerchove 'Het Keto Plan'. Door veel vetten te eten en geen koolhydraten of suikers, gaat je lever keto-lichamen produceren, zo luidt de uitleg achter haar dieet. Dat betekent dat je in plaats van glucose vetten zal verbranden. Klinkt veelbelovend, wij vroegen meer uitleg aan diëtiste Tanja Callewaert.

Heel streng dieet

“Dit is een erg streng dieet,” legt diëtiste Tanja Callewaert van Het Dieethuis uit. "En zulke diëten worden heel snel heel gevaarlijk."

”Bij bepaalde ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld epilepsie, kan het gebeuren dat zulke strenge diëten worden toegepast, maar dat is altijd onder het toeziend oog van een arts, zodat de patiënt nog steeds alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Op je eentje aan de hand van een boek plots vanalles gaan schrappen is echter een recept voor mislukking,” weet ze.

Minder honger

“Het klopt dat je suikerspiegel minder zal schommelen, waardoor je minder snel zin krijgt in eten.” Al heeft dat helaas geen effect op de weegschaal. “Wie wil afvallen, moet nog steeds minder calorieën innemen dan je lichaam nodig heeft. Op zich maakt het niet uit of je nu suikers, vetten of koolhydraten eet. Voor de gezondheid van je lichaam is dat natuurlijk wel van belang, maar wie gewicht wil verliezen zal vooral op de calorieën moeten letten.”

En hoe zit het dan met het verbranden van vet in plaats van glucose? “Het klopt dat je lichaam inderdaad vet zal omzetten in ketonen om zo energie voor onze hersenen te genereren. Maar ze vergeten er wel bij te vertellen dat dat gaat om de vetten uit je voeding,” verklaart ze. En dus niet dat vervelende zwembandje rond je heupen. “Tenzij je natuurlijk echt minder calorieën gaat eten. Pas wanneer alle vetten uit je voeding zijn opgebrand zal je lichaam aan de reserves beginnen.”

Te extreem

“Bovendien zijn er ook geen onderzoeken over wat zo’n dieet op lange termijn kan veroorzaken,” voegt de diëtiste daar nog aan toe. “Ten eerste omdat niemand zo’n streng voedingspatroon kan volhouden. Ten tweede omdat het gewoon té extreem is om dit uit te testen, legt ze uit.

Allesbehalve gezond dus, maar hoe kan je dan wel gezonder gaan leven? “Doe maar gewoon, dat is al gezond genoeg,” lacht ze. “In plaats van allerlei voedingsmiddelen te gaan schrappen, begin je beter door meer fruit en groenten te eten. Als je iedere dag twee stukken fruit en 300 gram groenten eet, krijg je sowieso al veel meer vitaminen, vezels en mineralen binnen. En zal je automatisch minder van andere dingen beginnen eten.”