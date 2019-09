Vlaanderen bekendste keukens in een nieuw jasje: geef jouw keuken dezelfde make-over als die van Jeroen Meus en Loïc Van Impe Nele Annemans

03 september 2019

12u48 0 Nina kookt Gisteren ging het nieuwe seizoen van ‘Dagelijkse kost’ van start en dat zag er een tikkeltje anders uit. Na 4 seizoenen kreeg de bekendste keuken van Vlaanderen immers een nieuwe look en ook VTM-chef Loïc was gisteren in een gloednieuwe keuken te zien. Fan van hun nieuwe keukens? Wij maakten een shopping om de jouwe net dezelfde touch te geven.

‘Dagelijkse kost’

Van de kruidenlade tot het kookfornuis en zelfs de binnentuin, de volledige keuken werd stevig onder handen genomen. Voor nieuwsgierige voorbijgangers zal het bakatelier aan de straatzijde meteen in het oog springen. Er werd een op maat gemaakte kookruimte toegevoegd om verse taart, gebakjes of tagliatelle klaar te maken. Achter het nieuwe kookeiland is ook plaatsgemaakt voor een gezellig salon met eettafel, net zoals thuis. Het programma is vanaf vanavond, 2 september weer elke weekdag te zien op Eén. De recepten verschijnen na de uitzending op de website van de omroep.

Shopping

1. Tajine, € 39,95, Dille & Kamille. Online en in de winkel te koop.

2. Retro keukenweegschaal, € 49, Typhoon. Online te koop.

3. Kleine snijplank met handgreep, € 14,99, H&M Home. Online en in de winkel te koop.

4. Leren eetkamerstoel, € 312,95 voor 6 stoelen. Online te koop.

5. Ronde stoofpan, € 259, Le Creuset. Online en in de winkel te koop.

6. Keramieken kom, € 13,95, Serax. Online te koop.

7. Marmeren wasbak, € 185, Going Objects. Online te koop.

8. Kookeiland van grijs metaal en hout, € 599, Maisons du Monde. Online en in de winkel te koop.

‘Loïc: Zot van koken’

En ook de kersverse VTM-kok Loïc Van Impe toonde gisteren voor het eerst zijn nieuwe keuken. Sinds maandag is hij namelijk te zien in zijn eigen kookprogramma “Loïc: Zot van koken’. Zijn keuken kenmerkt zich vooral door veel hout, maar heeft ook een robuust karakter door de ruwe baksteenmuren. Voor de rest werd er gekozen voor enkele hippe stalampen, enkele retrospulletjes, maar vooral veel plantjes en munttinten.

1. Ada triangle hangplant, € 40, Phyt. Online en in de winkel te koop.

2. Beugelpot, € 8,95, Dille & Kamille. Online en in de winkel te koop.

3. Set van 4 mintgroene potjes, € 7,99, H&M Home. Online en in de winkel te koop.

4. Retro weegschaal, € 16,99, Blokker. Online en in de winkels te koop.

5. Poster Beef Cut, € 14,98, Hannah Turpin Designs. Onder andere online te koop.

6. Planten- en kruidenrek, € 44,90, Relaxdays. Onder andere online te koop.

7. Vloerlamp Dundee, nu voor € 42,50, EGLO. Onder andere online te koop.

8. Houten hakblok, nu voor € 159, Hendi. Onder andere online te koop.