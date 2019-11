Vlaamse kost: Loïc maakt konijn met geuze VW

20 november 2019

12u00

Bron: VTM Zot Van Koken 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag maakt hij konijn met geuze.

Meer recepten vind je op VTM Koken.



INGREDIËNTEN:



- 10 gedroogde pruimen

- 10cl cognac

- 1 konijn

- 10 sjalotten

- een fles geuze

- geconcentreerde kippenbouillon

- 3 eieren

- suiker

- 1 sinaasappel

- vanille ijs

- speculaas

BEREIDING:

1. Zet 10 pruimen onder met cognac zodat ze kunnen weken.

2. Kruid het konijn langs twee kanten met peper en zout.

3. Schroei het vlees aan in voldoende boter.

4. Pel 10 sjalotten.

5. Draai het vlees om en voeg de sjalotten toe.

6. Voeg wat bloem toe voor de binding.

7. Voeg de pruimen met cognac toe en flambeer alles.

8. Voeg 75cl geuze toe en zet verder onder met water.

9. Voeg een beetje geconcentreerde kippenbouillon toe.

10. Breng op smaak met tijm en laurier.

11. Kruid af met witte peper en zout.

12. Laat minstens 60min sudderen op een zacht vuur.

13. Schil de aardappelen, spoel ze en kook in gezouten water.

14. Doe drie eidooiers in een kom.

15. Voeg 3 eierdopjes geuze toe en 3 eierdopjes suiker.

16. Werk af met zeste van sinaasappel.

17. Klop gaar op het vuur tot je een schuimige textuur hebt.

18. Serveer met vanille ijs en speculaas.

19. Werk af met speculaas en zeste van sinaasappel.

20. Kruid het konijn met zwarte peper en giet de aardappelen af.

21. Serveer en werk af met peterselie.