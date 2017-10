Visblazen en alvleesklieren van koeien: "Wijnetiket moet alle ingrediënten vermelden" LB

12u03

Bron: Telegraph, Guardian 0 rv Isabelle Legeron, één van de 369 internationale experts die zich 'Master of Wine' mogen noemen, eist dat het wijnetiket alle ingrediënten vdrmeldt. Nina kookt In je wijn kunnen naast sulfiet om bacteriën te doden ook extracten van gedroogde visblazen zitten, alvleesklieren van runderen, eiwit en melk. De eerste vrouwelijke 'Master of Wine' in Frankrijk, Isabelle Legeron, heeft er genoeg van. Zij eist dat alle ingrediënten worden vermeld op het etiket.

Legeron beseft dat heel weinig wijndrinkers weten wat in hun favoriete drank gaat. "Zo weten ze niet die speciale fles die ze voor hun verjaardag opentrekken ook een visderivaat bevat, zogenaamd visleer. Dat wordt vrij algemeen gebruikt in witte wijn en schuimwijnen, waar het dienstdoet als bindmiddel".

"Tegenwoordig letten mensen heel goed op wat ze eten, dus waarom niet op wat we drinken? Wat de wijnindustrie betreft, zijn we nog in de Middeleeuwen".

Master of Wine

Legeron is de dochter van een boer in het zuidwesten van Frankrijk die ook cognac stookt. Ze ging in Londen naar de universiteit, maar keerde in 2000 naar Frankrijk terug om er wijn te gaan bestuderen. Inmiddels werd ze de eerste vrouw die zich 'Master of Wine' mag noemen, de hoogste onderscheiding in de wijnindustrie. Tijdens haar studies raakte ze gefascineerd door wijn die met zo weinig mogelijk ingrediënten wordt gemaakt. Net zoals haar vader met zijn cognac deed.

Legeron lanceerde 'Raw Wine', een beurs rond wijnen met minder additieven die ze in Londen, Berlijn en New York opzette. Als één van de 369 internationale experts die zich 'Master of Wine' mogen noemen, kreeg ze ook een eigen tv-show: 'That Crazy French Woman'.

Landbouwproduct

"Wijn is een landbouwproduct en een voedingsproduct, maar mensen zien wijn als een andere categorie. Wijndrinkers zouden moeten lobbyen met hun geld. Door geen wijn te kopen waarvan we niet weten hoe die is gemaakt".

'Natuurlijke' of 'biodynamische' wijnen gemaakt van biologisch geteelde druiven maken nog maar een klein segment uit van de wijnindustrie, maar volgens kenners is die niet alleen gezonder maar smaakt hij ook beter.

We blijven wijn slurpen die het equivalent is van worst met het opschrift 'vlees van vrije uitloop', terwijl die worst in werkelijkheid van batterijkippen is gemaak Isabelle Legeron

In het voorwoord van haar boek 'Vin naturel', dat deze week in Frankrijk wordt uitgebracht, stelt Legeron het zo: "We blijven wijn slurpen die het equivalent is van worst met het opschrift 'vlees van vrije uitloop', terwijl die worst in werkelijkheid van batterijkippen is gemaakt".