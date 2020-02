Elke dag vers Gesponsorde inhoud Vijf soorten fruit in dit taartje voor zoetebekjes die ook wat vitamines willen Aangeboden door Lidl

20 februari 2020

12u00 0

Nog een klein duwtje in de rug nodig om aan je dagelijkse portie fruit te komen? Niemand zegt dat je dat niet met een taartje mag oplossen. Deze minicreaties met platte kaas maak je makkelijk zelf en zijn, wat pleasures betreft, echt niet zo guilty.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

150 g mascarpone

200 g platte kaas

1 zakje vanillesuiker

100 g aardbeien, in plakjes

2 el citroensap

1 tl citroenrasp

handvol zachte tijm + extra om af te werken

60 g suiker

30 g bosbessen

1/2 banaan

1/2 appel

1 rol kruimeldeeg

klontje boter, gesmolten

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter 8 kleine taartvormpjes en bekleed met het kruimeldeeg. Snij overtollig deeg weg. Leg in elk vormpje een stuk bakpapier en stort er droge bonen of bakbonen in. Zet de vormpjes 15 minuten in de oven.

Verwijder dan de vulling en het bakpapier en zet nog eens 10 minuten in de oven. Laat ze daarna volledig afkoelen.

2. Verwarm de suiker met een scheutje water en breng aan de kook. Doe er de tijm en de aardbeien bij, schep om en zet daarna het vuur uit.

Laat afkoelen. Snij ondertussen de appel en de banaan in plakjes. Meng de platte kaas onder de mascarpone en roer er de vanillesuiker onder. Breng verder op smaak met citroensap en citroenrasp.

3. Vul de afgekoelde vormpjes met de aardbeien. Schep er het platte kaas-mascarponemengsel op en garneer de taartjes met de appel- en bananenplakjes en de bosbessen. Werk af met een extra takje tijm.

