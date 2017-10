Vijf dingen die je niet mag doen als je met een dieet begint ND

18u53

Bron: Women's Health 0 thinkstock Nina kookt Een nieuwe maand, een nieuwe poging tot gezonder eten? Dapper, maar bezint eer ge begint: deze vijf veelvoorkomende fouten zouden wel eens roet in het eten kunnen strooien bij jouw gezonde voornemens.

Met "dieet" bedoelen we overigens niet dat je naarstig in boeken van Dr. Atkins of Montignac moet gaan bladeren. Iedereen die wat op zijn voeding wil letten en daar mee begint, is gebaat bij deze tips. Wie zichzelf nieuwe gewoontes wil aanleren en die op lange termijn wil volhouden, doet er namelijk goed aan niet te hard van stapel te lopen.

Lees ook Zitten er giftige stoffen in thee?

1. Voeding(sgroepen) volledig schrappen

Een glutenvrij dieet of een voedingspatroon zonder lactose, met gewichtsverlies als belangrijkste motief? Geen goed idee. Heb je geen allergie aan één van deze producten, dan is het helemaal niet gezonder voor je om ze te schrappen. "Bovendien kan voedingsmiddelen schrappen ervoor zorgen dat je er net meer zin in krijg," aldus diëtiste Adina Pearson. Wat er dan weer voor zorgt dat je er veel te veel van gaat eten op een moment waarop je dat dieet beu bent. Deze regel geldt trouwens ook voor die boterham met choco of dat zakje chips: laat jezelf af en toe een zondigmomentje toe, of je houdt die voornemens nooit vol.

2. Hongersignalen negeren

Minderen met porties is een goed idee als je wat kilo's kwijt wil. Maar dat wil niet zeggen dat je met honger van tafel hoeft te gaan. Het gevoel hebben dat je niet genoeg mag eten, zal zelfs een diëter met het allersterkste karakter doen breken op een bepaald moment. "Leer te luisteren naar je eigen hongergevoel, en laat anderen niet bepalen wat een juiste portie is voor jou," tipt Pearson. Eet rustig, kauw goed en weet dat het twintig minuten duurt voor jouw hersenen het signaal aan je maag geven dat je genoeg hebt gegeten. Maar ga niet met honger van tafel.

3. Alles in één keer willen veranderen

Wil jij ook meteen stoppen met snoepen, elke dag vers koken en ook nog eens vier keer per week gaan sporten, vanaf vandaag? Dan is de kans reëel dat je tegen woensdagavond huilend in een hoekje een doos ijs naar binnen lepelt. Maak voornemens in fases, en weersta de verleiding om alles in één keer te willen aanpakken. Probeer bijvoorbeeld eerst eens drie weken vers en gezond te eten, voor je een sportschema aan die voornemens toevoegt. Wees je er bewust van dat het een paar maanden zal duren voor je verandering zal zien, maar dat dit de meest efficiënte manier en beste aanpak op lange termijn is.

4. Op slaap besparen

Gezond koken en regelmatig gaan sporten vraagt - helaas - heel wat tijd. In een eerste fanatieke fase zal je geneigd zijn om te beknibbelen op je uurtjes slaap, zodat je nog vroeg 's ochtends kan gaan sporten of een gezonde lunch bereiden. Maar houd in je achterhoofd dat goed slapen minstens even belangrijk is voor een succesvol dieet. Onze honger- en verzadigingshormonen raken in de war als we te weinig slapen, waardoor we meer gaan eten en minder snel merken dat we verzadigd zijn. Voldoende slapen is dus extra belangrijk als je wat kilo's kwijt wil.

5. Een sport kiezen op basis van het aantal verbrande kcal

Met lopen zal je meer calorieën verbranden dan wandelen, maar als je er een hekel aan hebt zal je er snel de brui aan geven. En dan verbruik je nul calorieën. Kies altijd voor een sport die je leuk vindt, eerder dan een work-out die je probeert te verleiden met het aantal verbrande kcal per uur.