Vieren zonder dieren: haal de veggie gourmetschotel maar boven Liesbeth De Corte

23 december 2018

15u35 0 Nina kookt Foie gras, een wildstoofpotje en gevulde kalkoen. Doorgaans is de kerstdis een groot vleesfestijn. Of je nu een vegetariër, flexitariër bent of je buik vol hebt van het kalkoengebraad: wij zochten én vonden een reeks vegetarische lekkernijen, perfect voor op je gourmetschotel.

Elk jaar met kerst is het hetzelfde liedje. Wat verschijnt er op tafel? Telkens als ik enthousiast gourmet voorstel, wordt er met rollende ogen gereageerd. En eerlijk, ik begrijp niet goed waarom. Oké, het eten dat onder je neus verschijnt zal geen culinair hoogstandje zijn. En in feite is een gourmetschotel vaak een verzameling van allerlei hapjes. Én het dateert uit die goeie ouwe tijd. Maar net dat vind ik er zo leuk aan. Wat de madeleine is voor Marcel Proust, is de klassieke gourmet voor mij. Sort of. Hij katapulteert me meteen naar mijn kindertijd, toen we met de familie samenkwamen om cadeautjes uit te wisselen en de voetjes onder tafel te schuiven, om vervolgens druk in de weer te zijn met de gourmetpannetjes, en de jeugdelijke vreugde die ik daarbij altijd voelde opborrelen. Een kinderhand is gauw gevuld, je weet wel.

Daarnaast is een gourmet gewoon praktisch. De gastvrouw of -heer kan gezellig mee smullen, zonder om de haverklap te moeten checken of er iets aan het verbranden is in de oven. Zelfs topchef Sergio Herman gaf recent toe dat hij met kerst zijn gourmettoestel bovenhaalt. “Vroeger sloofde ik me altijd uit, maar achteraf is dat gewoon knettergek”, vertelde hij ons. “Nu wil ik gewoon meegenieten. Gourmet is daar de ideale keuze voor.” En hij is niet de enige. Fondue- en gourmetschotels zijn nog steeds de populairste opties voor het kerstdiner, zo bleek recent nog uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 217 bakkers en 332 slagers over de kerstige eetgewoontes van de Belg.

Het enige nadeel? Doorgaans is gourmet vaak een ongegeneerd vleesfestijn. Iets wat anno 2018 toch op mijn schuldbesef inhamert. Gelukkig vind je met de nodige creativiteit en de hulp van het wereldwijde web meer dan genoeg vegetarische gerechten die vooral héél simpel zijn - want je wil de dag zelf niet te lang achter de kookpotten staan - én lekker, zo hebben het lief en ik proefondervindelijk vastgesteld. Alsjeblieft, dankjewel!

Mijn favoriete salade met feta en walnoten

Ingrediënten

- sla naar keuze

- 1 granaatappel

- hand vol walnoten

- 200 gram feta

- 6 el. olijfolie

- 2 el. appelazijn

- 1 el. honing

Bereidingswijze

Maak de dressing door olijfolie, appelazijn en honing te mengen. Zet het even apart. Was de sla en verdeel in een kom. Haal de vruchtjes uit de granaatappel, hak de walnoten fijn en strooi het over de salade. Schenk daarna de dressing over de salade. Werk af met feta, een beetje in grove stukjes gebrokkeld.

Geen kroketten, wel koekjes van zoete aardappel

Ingrediënten voor 20 koekjes

- 1 tl (verse) rozemarijn

- 50 g Pecorino Romano

- 450 g koelverse zoete-aardappelpuree van Albert Heijn

- 1 middelgroot ei

- 75 g Japans broodkruim panko

Bereidingswijze

Rasp de kaas. Meng de puree met de rozemarijn, geraspte kaas, het ei en de panko. Maak er 20 koekjes van en laat ze tot gebruik minimaal een half uur opstijven in de koelkast. Zet de koekjes op tafel. Je gasten kunnen ze met wat olie in een gourmetpannetje bakken tot ze goudbruin en krokant zijn.

Bron: Albert Heijn.

Omelet 2.0

Ingrediënten

- 1 rode paprika

- ongezouten boter

- 4 eieren

Bereidingswijze

Verwijder de onderkant van de paprika, snijd ringen van ½ cm en zet de paprikaringen in een kommetje op tafel. Heeft iemand zin in een eitje? Doe dan een ring in een pannetje met wat boter en verhit. Breek vervolgens een ei in de paprikaring. Bak het ei tot het eiwit gestold is.

Bron: Albert Heijn.

Groentebrochette

Ingrediënten

- spiesjes

- paprika (gebruik de restjes van omelet 2.0)

- courgette

- uien

- aubergines

- kerstomaten

- ...

Bereidingswijze

Snij de groenten in stukken van 2 à 3 cm. Zet de groenten op tafel in verschillende potjes, zo kan iedereen z’n eigen spiesje maken. Let op: dompel de stokjes op voorhand onder in water. Zo verbranden ze niet tijdens het bakken.

Gevulde champignons

Ingrediënten

- 250 g grote champignons

- 100 g ongezouten boter

- 1 sjalot

- 1 tl citroensap

- peterselie

- bieslook

- 2 teentjes look

- zout en peper

Bereiding

Snij de boter in stukjes en doe ze in een schaal. Laat de boter op kamertemperatuur komen. Hak de look en de sjalot zéér fijn. Neem een handvol peterselie en bieslook en snijd de kruiden ook zeer fijn. Meng onder de boter, samen met het citroensap. Kruid met peper en zout. Borstel de champignons vervolgens droog schoon en verwijder het steeltje. Vul de hoedjes op met de zelfgemaakte kruidenboter en zet ze in een schaaltje op tafel.

Courgette-cadeautjes

Ingrediënten

- 1 grote courgette

- kaas naar keuze, zoals brie, halloumi of geitenkaas

- honing

- tijm

- peper en zout

Bereidingswijze

Snij de courgette in dunne, lange plakken. Maak vervolgens de ‘courgette-cadeautjes’ door een kruis te maken met 2 plakken courgette. Leg een stukje kaas in het midden van dat kruis, doe er wat tijm en een tl. honing op. Plooi de plakjes vervolgens dicht en steek het vast met een satéprikker. Kruid af met peper en zout.