Vier onverwachte milkshake matches

28 augustus 2020

Deze zomer steel jij alle harten met verrassend lekkere milkshakecombo’s. Deze vier milkshakerecepten bevatten minstens twee ingrediënten die je op het eerste gezicht niet aan elkaar zou koppelen, maar die samen passen als een match made in heaven!

Basilicum en pistache

Jouw nieuwe crush? Pistache met basilicum! Mix enkele bolletjes heerlijk pistache-ijs met melk, water en homemade basilicumsiroop. Werk af met slagroom, basilicumblaadjes en fijngehakte pistachenootjes… Wat een combo!

Probeer zelf deze milkshake met basilicum en pistache

Chocolade en marshmallows

Please do try this at home: een milkshake van chocolade en marshmallows, dé ultieme combinatie voor zoetebekken. Voeg daar nog krokante pinda’s en speculaas aan toe en je staat binnen de seconde in vuur en vlam voor deze meesterlijke milkshake.

Zo maak je deze chocolademilkshake met geroorsterde marshmellows zelf

Speculaas en karamel

Soms hoef je geen stroop om de mond te smeren om iemand voor je te winnen. Een waanzinnig goede milkshake met speculaas en karamel is alles wat je nodig hebt om het ijs te breken! Mix appel, peer en banaan met melk, yoghurt, speculaasijs, kaneel en verkruimelde speculaas. Giet uit en werk af met extra speculaas, karamelsaus en – waarom niet? - popcorn.

Zin om deze milkshake met fruit, speculaas en karamel te maken?





Yoghurt en pindakaas

Geen blender? Geen probleem! Voeg melk, pindakaas, yoghurt, honing en chiazaad samen in een afsluitbaar potje en shake it till you make it! De zachtzoete smaak van yoghurt en honing met die zoute pindatoets is het perfecte voorbeeld van tegenpolen die elkaar aantrekken.

Het recept voor deze yoghurtshake met pindakaas vind je hier