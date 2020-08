Vier International Beer Day met deze 5 biercocktails die naar de zomer proeven Stefan Vanderstraeten

07 augustus 2020

15u57 0 Nina kookt Het is International Beer Day en natuurlijk vieren we dat. De gewone pintjes houden we voor op café: deze heuglijke dag vraagt om extra feestelijke biercocktails. Wist je al dat je met om het even welk biertje aan het shaken kan gaan en heerlijke smaakcombinaties kan creëren? Deze vijf proeven naar de zomer.

1. Fruity Fun

Ben je die gin-tonics even beu? Een ideaal alternatief is deze fruitige gin-en-limoencocktail met Liefmans Yell'Oh. In plaats van een bittere toets krijg je dankzij het fruitbiertje een uitgesproken smaak van ananas, appel en limoen met een accent van kaneel.

Dit heb je nodig

• 3 cl limoensap

• 2 cl suikersiroop

• 7 cl appelsap

• 3 cl Filliers dry gin

• snuifje kaneel

• 1 Liefmans Yell’Oh – 25 cl

Zo maak je het

Vul het glas met ijsblokken. Meng alle ingrediënten behalve het bier. Schenk het geheel in een bokaalglas of conservenpotje. Top het af met de Liefmans Yell’Oh. Versier met een schijfje ananas.

2. Beer Bloody Mary

Voor wie niet dol is op zoete of fruitige cocktails, is deze Beer Bloody Mary perfect. Dat fijne bittertje van een sterk gehopt bier zoals een IPA (India Pale Pale) doet het heel goed bij de smaak van het tomatensap, terwijl zijn hopfruitigheid aansluit bij de limoen en citroen.

Dit heb je nodig

• 1 glas tomatensap

• 1 IPA – 33 cl (wij gebruikten Hoppa Hontas van Brouwerij Maenhout)

• halve theelepel Tabasco

• halve theelepel Worcestershiresaus

• 1 theelepel limoensap

• 1 theelepel citroensap

• zwarte peper

• ruw zeezout

• groene olijven

• groene selder

Zo maak je het

Vul je shaker met ijsblokken. Voeg alle ingrediënten (behalve de olijven en selder) toe aan de shaker. Schud zachtjes en giet in een recht en lang glas. Versier het glas met olijven op een tandenstoker en een stukje selder.

3. Rosemary Lady

Deze cocktail is iets meer gesofisticeerd en vergt ook wat meer bereidingstijd. Maar het is de moeite waard. Qua bier zijn er veel mogelijkheden, enige voorwaarde is dat je een blond, gistfruitig bier gebruikt van maximaal 8% alcoholpercentage. Je kiest ook het best voor een elegant glas, liefst een cocktailglas met een hoge voet. Het biertje ‘Malheur’ is een blond bier met veel smaak zonder hoog alcoholpercentage. De gistfruitige aroma’s van perzik en abrikoos en zijn ronde karakter maken het biertje heel toegankelijk.

Dit heb je nodig

• 2 glazen ongezoet ananassap

• verse ananas

• 1 fles blond – 25 cl

• bussel verse rozemarijn

• 1 Malheur 6 – 33 cl

• 1 fles droge prosecco

Zo maak je het

Giet het ananassap in een sauspan en voeg er enkele takjes rozemarijn aan toe. Breng het geheel aan de kook en laat daarna sudderen gedurende 15 minuten tot het volume verminderd is tot één glas. Giet door een zeef en laat afkoelen. Voeg het ananassap, het bier en de prosecco samen in een kom. Schenk in een cocktailglas. Versier met een stukje verse ananas en een takje rozemarijn.

4. White Sour

Een echte klassieker is de Whisky Sour, die cocktail werd al beschreven in ‘How to Mix Drinks’ van Jerry Thomas in 1862. Een geslaagde biervariant op de whisky sour is deze White Sour. Het eiwit laten we gewoon weg, want schuim heb je toch dankzij het witbier, wij gebruiken het biertje ’t IJwit van brouwerij ’t IJ. De citrusaccenten van het bier halen we wat meer naar boven met citroen, marmelade en orange bitters.

Dit heb je nodig

• 1 witbier – 33 cl (wij gebruiken ’t IJwit van Brouwerij ’t IJ)

• 6 cl Bourbon

• 2 cl citroensap

• suikersiroop

• 1 theelepel marmelade

• 3 druppels orange bitters

Zo maak je het

Voeg alle ingrediënten behalve het bier toe aan de shaker. Shake krachtig. Schenk de cocktail in een confituurpot of ander alternatief glas. Voeg het bier eraan toe totdat het schuim de rand van het glas raakt.

5. Kriek Sangria

De populairste Spaanse cocktail blijft sangria. Maar wat de meesten niet weten, is dat je een sangria perfect kan bereiden met een Belgische kriek. De beste keuze daarvoor is een kriek met een lambiekbasis. Het friszure van de lambiek zal de zoetigheid wat breken en het goed doen bij het fruit in het glas. Voordeel is ook dat het alcoholpercentage niet zo hoog is als bij een sangria van wijn.

Dit heb je nodig

• 75 cl Mort Subite Kriek

• 9 cl tequila

• 3 cl cointreau

• sap van halve citroen

• 1 nectarine

• 1 appel

• 1 sinaasappel

Zo maak je het

Snijd het fruit in kleine stukjes. Voeg alle ingrediënten samen in een grote kan en roer goed. Schenk de sangria in een breed glas. Versier met een schijfje sinaasappel.

