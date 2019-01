VIDEO. #FRIYAY! Hoe al die perfecte reclamefoto’s en –video’s van eten worden gemaakt TVM

11 januari 2019

15u41 0 Nina kookt Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

We weten allemaal wel dat eten er nooit zo goed uitziet in het echt als in de reclame’s. Die heerlijk ogende hamburger? Blijkt in het echt eerder een platte brioche te zijn met een stuk karton tussen in plaats van vlees. Of die perfecte stapel pannenkoeken? Ziet er op je eigen bord toch al een pak minder perfect uit.

In de onderstaande video krijgen we een kijkje achter de schermen van hoe zo’n reclamefoto’s en -video’s van eten juist worden gemaakt. Al snel wordt duidelijk wat voor trucjes er allemaal gebruikt worden om de kijkers te overtuigen. Zoals bijvoorbeeld papier tussen een stapel pannenkoeken steken zodat de stapel hoger en steviger lijkt of motorolie in plaats van honing gebruiken omdat dat niet in de pannenkoeken dringt. Kijk maar mee.

This is why things in commercials don't look like they do in real life pic.twitter.com/sH2vrLAm7g #HowThingsWork Farbod Saraf(@ farbodsaraf) link