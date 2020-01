Elke dag vers Gesponsorde inhoud Verwerk je restjes van de feestdagen in dit gezonde low-waste stoofpotje Aangeboden door Lidl

06 januari 2020

12u00 0 Nina kookt Heb je na de feestdagen nog wat groenten, kruiden en bier in huis? Gooi alles samen de pot in, werk af met een verse pesto en tada: post-party comfortfood op je bord. Niks hoeft de vuilbak in en jij hebt een portie vitamines binnen. Win-win!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kleine broccoli, in roosjes (stronk bewaren)

1 ui, fijngesnipperd

3 teentjes knoflook, geperst

500 g krieltjes, gehalveerd

150 g wortelen, in kleine reepjes

200 g kastanjechampignons, gehalveerd

100 g selder, in blokjes

2 el peterselie, fijngehakt

handvol basilicumblaadjes

1/2 citroen, geperst

40 g pijnboompitten

30 g geraspte Parmigiano Reggiano

1 el tomatenpuree

1 groentebouillonblokje

2 tl bruine suiker

1 el gedroogde tijm

2 à 3 el bloem

1 flesje Archivist

250 ml water

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Fruit de ui met 2 teentjes look in olijfolie glazig. Voeg de tomatenpuree en de bloem toe en bak even mee. Voeg het water, het bier, de tijm, de suiker en het bouillonblokje toe en breng aan de kook. Kruid met peper en zout.

2. Voeg de krieltjes, de wortelen, de champignons en de selder toe en laat 45 minuten op een zacht vuur sudderen. Voeg de broccoliroosjes toe en laat nog eens 10 minuten koken.

3. Kook ondertussen de broccolistronk gaar in licht gezouten water. Giet af en snijd ze in stukken. Doe de stukken samen met het resterende teentje look, het citroensap, de basilicum, de pijnboompitten, de Parmigiano Reggiano en een scheutje olijfolie in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout.

4. Schep het stoofpotje in de borden en werk af met een lepel broccolipesto en de peterselie.

Verstip: Bewaar champignons in de koelkast in een papieren zak. Zo zijn ze 3 dagen houdbaar.

