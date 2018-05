Verwen mama met kaneelbroodjes of mascarponemousse JH

13 mei 2018

08u03

Bron: Oil&Vinegar 0 Nina kookt Vandaag is het moederdag. Lap, rats vergeten? Flans dan zelf iets in elkaar in plaats van snel nog naar de bakker te lopen. Oil & Vinegar heeft twee receptjes samengesteld voor het perfecte ontbijt op bed. De ingrediënten klinken misschien wat onbekend in de oren, maar de bereiding is poepsimpel. Beloofd!

Kaneelbroodjes met zoetzure rozijnen en pistachecrème

Dit heb je nodig voor 16 broodjes:

• 100 g rozijnen

• 8 eetlepels dadel crema azijn

• 400 g farina per pizza (pizzabloem)

• 2 eetlepels kaneelpoeder

• 180 ml melk

• 2 eitjes

• zout

• 7 g droge gist of 21 g verse gist

• 190 g roomboter op kamertemperatuur

• 35 ml bonsecco extra vierge olijfolie

• 5 eetlepels bruine basterdsuiker

• 25 g pistachenootjes

• 4 eetlepels crema al pistacchio

Hoe maak je het?

1. Laat de rozijnen wellen in Dadel Crema Azijn, het liefst een dag van te voren.

2. Kneed een deeg van Farina per Pizza, gist, 120 ml melk, één ei, 60 ml water en een snuifje zout. Kneed daarna nog 90g boter en de olijfolie door het deeg. Dek de kom met het deeg af met een vochtige theedoek en laat het zo'n 90 minuten rijzen op een warme plek. Druk hierna het deeg plat, dek het af met plasticfolie en zet het een uur in de koelkast.

3. Rol hierna het deeg uit tot een vorm van 40 cm breed en 30 cm lang. Meng in een aparte kom 100 g roomboter met de kaneel en basterdsuiker, besmeer het deeg hiermee. Laat de rozijnen goed uitlekken en druk ze verspreid over het deeg. Rol hierna het deeg zo strak mogelijk op en snij met een scherp mes 16 plakjes eruit. Leg bakpapier op een ovenschaal en leg de rolletjes hier op. Dek af met plastic en laat 45 min rijzen.

4. Verwarm een oven op 150 graden terwijl de broodjes rijzen. Meng een eierdooier met 4 eetlepels melk en bestrijk de kaneelbroodjes hiermee. Bak ze dan 20 minuten. Terwijl ze bakken, kan je de pistachenootjes fijnhakken. Laat de broodjes afkoelen en besmeer ze met Crema al Pistacchio. Strooi er wat pistachenootjes overheen voor een mooie afwerking en klaar!

Luchtige mascarponemousse met aardbei, basilicum en kletskoppen



Dit heb je nodig voor 4 personen:

• 4 eieren

• 85 g witte suiker

• 250 g mascarpone

• 450 g aardbeien

• ½ bos basilicum

• 6 eetlepels frambozenazijn

• 20 g bak & braad olijfolie

• 50 g bruine basterdsuiker

• 30 g bloem

• 30 amandelschaafsel

• 1 ball-samico (balsamico in de vorm van een bal, red.)

Hoe maak je het?

1. Splits 3 eitjes, bewaar zowel de dooiers als het eiwit. Klop of mix de dooiers goed luchtig. Hierna klop je de eiwitten stijf tot een luchtige witte massa, voeg dan een beetje witte suiker toe en roer dit er voorzichtig door. Roer de mascarpone tot die glad is en meng daar de opgeklopte dooiers bij. Als dit goed vermengd is, roer je zachtjes het stijfgeslagen eiwit erdoor en zet je het mengsel afgedekt in je koelkast.

2. Snij ¼ bos basilicum goed fijn. Verwijder het groen van de aarbeien en halveer ze. Bewaar een paar voor garnering! Breng de rest op smaak met 30 gram witte suiker en 3 eetlepels frambozenazijn.

3. Voor de kletskoppen meng je 3 eetlepels frambozenazijn met de olijfolie, het eiwit van 1 ei, amandelschaafsel, bruine basterdsuiker en bloem. Verwarm de oven voor op 175 graden. Verdeel vervolgens het beslag in kleine hoopjes op een bakplaat met bakpapier. Druk ze met een natte vork lichtjes plat en bak ze gedurende 8 minuten.

4. Leg de aarbeien in een schaaltje en schep er de mascarponemousse op. Rasp wat van de Ball-samico over de mousse. Garneer met de bewaarde aarbeien, wat basilicum en de krokant gebakken kletskoppen.

Smullen maar!