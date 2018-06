Vervang deze week vlees door veggie voor #WorldMeatFreeWeek Liesbeth De Corte

11 juni 2018

18u03 0 Nina kookt In ons land kent iedereen natuurlijk Dagen Zonder Vlees. Wel, World Meat Free Week is zowat het internationale broertje van de Belgische campagne. De organisatoren vragen om deze week één keer geen vlees op het menu te zetten, want zelfs deze kleine actie zou al een heel groot verschil maken.

Vandaag is de World Meat Free Week van start gegaan. De actie loopt nog tot zondag 17 juni en wil mensen aanmoedigen om deze week minstens één keer een maaltijd zonder vlees op het menu te zetten. Daarnaast hopen ze dat mensen wat bewuster gaan nadenken over hun eetgewoontes.

Om aan te tonen dat we allemaal wat minder vlees moeten eten, gooien de organisatoren met heel wat cijfers. Zo is de vleesproductie verantwoordelijk voor maar liefst 14,5 procent van de wereldwijde broeikasgasemissie. Héél wat dus. Daarbovenop gebruikt de veehouderij 30 procent van de volledige oppervlakte van de aarde en gebeurt 80 procent van de ontbossing van het Amazonewoud ten voordele van de rundvleesproductie. Of weet je hoeveel water er nodig is voor de productie van één hamburger? Ontzettend veel, zo blijkt: evenveel als wanneer je een douche twee maanden lang zou laten lopen.

Toch zijn we als Belgen best goed bezig. Bijna nergens in Europa verleest vlees zo snel aan populariteit in ons land. Tussen 2012 en 2016 is de vleesconsumptie per Belg afgenomen met 16,7 procent. Ter vergelijking: in de EU daalde de vleesconsumptie met 1,4 procent per inwoner. Dat verdient dus zeker een schouderklopje.

Ben je van plan om deel te nemen aan World Meat Free Week? Dan kan je je nog snel inschrijven op de website van de actie. Inspiratie voor lekkere vegetarische gerechtjes kan je hier vinden.