Vers, lekker en gezond: zo maakt Rani De Coninck pastinaakpuree met spitskool, tomatensalsa en lengfilets

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Vandaag laat ze zien hoe je pastinaakpuree met spitskool, tomatensalsa en lengfilets klaarmaakt. Meer tips en recepten vind je

“For old times’ sake maak ik een gerechtje van voedingsdeskundige Sandra Bekkari”, zegt Rani De Coninck. “26 jaar geleden waren Sandra en ik héél groen. Achter onze oren vooral, tijdens de allereerste Miss Belgian Beauty-verkiezing. Zij was 18 en ik was 21… en van de wereld wisten we nog niet vee-ee-ee-eel.”

“Nu blijken Sandra en ik een grote passie te delen: onze liefde voor vers, lekker en gezond eten. Het doet me veel plezier in haar boeken meerdere recepten met pastinaak te vinden. Pastinaak is een van die verloren groenten die ik leerde kennen via boer Michiel van het Wijveld. In het begin wist ik begot niet wat ik ermee moest aanvangen, maar gaandeweg leerde ik die eigenzinnige witgele wortel beter kennen én appreciëren. Als je lokaal en volgens de seizoenen probeert te eten, doe je soms verrassende ontdekkingen. Ontdekkingen die je nooit zou doen als je gewoon zou koken wat je gewend bent!”

Deze witte peen – ook wel pinksternakel genoemd – is familie van de gewone wortel, maar iets zoeter van smaak (een beetje anijsachtig) en wat zachter van structuur Rani De Coninck

“Deze witte peen – ook wel pinksternakel genoemd, hoe mooi is dat? – is familie van de gewone wortel, maar iets zoeter van smaak (een beetje anijsachtig) en wat zachter van structuur. Het is een echte wintergroente en ze is maar op haar best als ‘de vorst er eens over is gegaan’, aldus onze bioboer. Vroeger verving de pastinaak zelfs de aardappel, en dat is exact wat ik in het gerecht hieronder ook heb gedaan, op aangeven van Sandra dus.”

Ingrediënten voor 4 personen:

• 6 pinksternakels (pastinaken dus), geschild en grof gesneden

• 2 uien, grof gehakt

• 4 tomaten

• 2 teentjes knoflook, geperst

• basilicum

• olijfolie

• sap van 1 limoen

• (rijst)melk

• ½ spitskool, in reepjes gesneden

• nootmuskaat

• 600 g lengfilet

• zeezout en zwarte peper

Bereiding

Bereid alle ingrediënten voor zoals aangegeven in de ingrediëntenlijst. Verwarm een kookpot met een scheutje olijfolie. Stoof hierin de pastinaak en voeg de helft van de ui toe. Voeg af en toe een scheutje water toe tot de pastinaak zacht is.

Snijd ondertussen de tomaten in vieren, verwijder de pitjes en snijd in kleine stukjes. Meng met de knofl ook en het basilicum. Breng op smaak met peper, zeezout en olijfolie. Giet de pinksternakel (indien nodig) af. Kruid met zwarte peper en zout. Mix tot een puree met het limoensap en een scheutje melk.

Roerbak de spitskool in olijfolie met de overige ui. Kruid met zwarte peper, zout en nootmuskaat. Kruid de vis met peper en zout. Bak in olijfolie gedurende 3 minuten. Draai om en bak nog gedurende 1 minuut. Serveer de vis met de tomatensalsa, pastinaakpuree, spitskool en extra basilicum.

Sinds onze visboer Sven me voorstelde aan de pieterman, ben ik hélemaal gewonnen voor deze prachtige, smaakvolle vis van bij ons Rani De Coninck

Tips

“Je kunt deze pastinaakpuree ook perfect met pieterman klaarmaken”, geeft Rani De Coninck nog mee als tip. “Als ik vroeger een kwaliteitsvisje wilde, koos ik resoluut voor de klassieke zeetong. Maar sinds onze visboer Sven me voorstelde aan de pieterman, ben ik hélemaal gewonnen voor deze prachtige, smaakvolle vis van bij ons.”

“Als je niet oplet, zou je bij een strandwandeling weleens op een andere manier kunnen kennismaken met deze lekkernij, want blijkbaar verstopt de pieterman zich in het ondiepe water, aan de branding van onze Noordzee. Daar kan hij letterlijk zijn stekels opzetten als je per ongeluk op hem trapt… Maar voor ons gezin is hij nu vooral een van onze favoriete visjes! Eat local en probeer hem ook eens; hij is nu in topvorm en bovendien vriendelijk voor je portemonnee!”

De komende dagen zullen we elke dag een recept uit de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck delen in dit dossier.

Je vindt de kookpocket bij Goed Gevoel in de winkel, voor maar 3 euro extra.

Rani De Coninck geeft kooktips om gezond én lekker te koken, juist als je weinig tijd hebt: “Dankzij dit weekplan krijg ik rust in mijn hoofd”

Exclusief recept uit kookpocket van Rani De Coninck: stoofvlees met handgesneden frietjes

Zo maakt Rani De Coninck granola: “Je zult tot ’s middags geen honger hebben”