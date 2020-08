Elke dag vers Gesponsorde inhoud Verrukkelijk én verrassend: BBQ-worsten met een gegrild slaatje (je leest het goed) Aangeboden door Lidl

10 augustus 2020

12u00 0

Tijdens een barbecue gaat het vlees doorgaans met alle aandacht lopen. Maar het zijn net de side dishes die het verschil maken. Deze creatieve salade met gegrilde sla, gekaramelliseerde walnoten en fetadressing zorgt voor de ultieme finishing touch.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ijsbergsla

2 el fijngehakte bieslook

2 el fijngehakte peterselie

1 teentje knoflook, geperst

1 rode ui, in ringen

2 takjes tijm

8 BBQ worsten

125 g zure room

3 el mayonaise

50 ml melk

100 g feta

100 g walnoten

2 el honing

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Rooster de walnoten kort in een droge koekenpan. Voeg de honing, de tijmtakjes en een klein scheutje water toe en laat 3 minuten karamelliseren. Schep de noten op bakpapier en bestrooi met zout. Laat afkoelen en hak ze daarna grof.



Doe de gepelde look, feta, zure room, mayonaise, melk en peterselie in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad.

Gril de worsten goudbruin en gaar op de barbecue of in een grillpan. Snij de ijsbergsla in kwarten. Kruid met peper en zout en bedruppel met olijfolie. Gril ze langs de snijkanten goudbruin.

Leg de stukken ijsbergsla op een schaal. Leg er de worsten bij. Verdeel er de rode uiringen over en bedruppel met de fetadressing. Bestrooi met de nootjes. Werk af met de bieslook en serveer meteen.