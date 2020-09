Alpro Gesponsorde inhoud Verrassend! Ontdek waarom sojabonen de wereld (en ons leven) gaan redden Alpro

14 september 2020

Je kent het gezegde: je bent wat je eet. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je zelf een grote invloed hebt op je gezondheid én op die van de planeet. In 2050 zouden er zo’n 10 miljard mensen op onze aardbol rondlopen. Is het mogelijk om al die monden te voeden met wat op onze planeet beschikbaar is? Het antwoord is ja. Maar daarvoor is wel een grote voedselrevolutie nodig… Enter: het planetaire gezondheidsdieet!

En er komen steeds meer mensen bij op deze wereld. Binnenkort zijn we met 10 miljard! Is het mogelijk om die allemaal van gezonde voeding te voorzien zónder daarbij onze planeet uit te putten? Met die vraag gingen 37 topwetenschappers aan de slag. Ze onderzochten hoe we de ingrediënten voor een gezond voedingspatroon kunnen produceren op een duurzame manier. De conclusie van hun onderzoek? We moeten met z’n allen op dieet: het planetaire gezondheidsdieet!

Wie denkt dat we hier de nieuwste dieetrage uit de doeken gaan doen, moeten we ontgoochelen. Het planetaire gezondheidsdieet is geen hippe sapkuur of geen soepdieet. Het draait niet om kilo’s verliezen. Wel draait het om gezonde voeding én om een gezonde planeet. Want we eten vandaag met z’n allen méér dan onze aardbol aankan. Als we dat blijven doen, zullen we de komende jaren het equivalent van twee planeten nodig hebben…

Hoe ziet het planetaire gezondheidsdieet eruit?

Dit voedingspatroon bestaat vooral uit plantaardig voedsel: groenten en fruit spelen de hoofdrol, aangevuld met noten en volkoren granen. Betekent dit dat we vlees & vis volledig van het menu moeten schrappen? Nee hoor! Maar we moeten er wel minder van eten. We vergeten vaak dat plantaardige producten als noten en peulvruchten zoals bonen, linzen en soja ook eiwitten bevatten en dat er ook alternatieven bestaan voor zuivel. Geef het eens een kans!

Een boontje voor soja

Qua voedingswaarde en duurzaamheid is soja een goede keuze. Het is rijk aan plantaardige eiwitten en bevat een heleboel vitaminen en mineralen.

Er bestaan nogal wat misverstanden over soja. Zo denken veel mensen dat deze peulvrucht ervoor zorgt dat er bomen gekapt worden in het regenwoud of in Azië. Voor dierlijke voeding kan de soja inderdaad uit die hoek komen. Maar soja voor menselijke voeding is meestal juist heel duurzaam. Wist je dat slechts 5% van de totale sojabonenproductie voor mensen gebruikt wordt? Die soja komt grotendeels uit Europa en er hoeft geen boom voor te sneuvelen.

We kunnen dus lokale boeren steunen, voor onze eigen gezondheid zorgen én voor die van de planeet. Allemaal met sojabonen!

