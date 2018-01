Vermoeider dan anders? 3 recepten van Sandra Bekkari die je helpen herbronnen Sandra Bekkari

20 januari 2018

14u01 0 Nina kookt Voel je je de jongste weken een beetje vermoeider dan anders? Dat is niet zo gek. Want de feestdagen en de nieuwjaarsrecepties waren dan wel heel gezellig, echt superfit word je niet van zo'n intense periode. Daarom geef ik je deze week een paar tips om snel weer in vorm te raken.

Zwaardere maaltijden en grotere porties, overgoten met een paar glazen alcohol? Dat betekent ook veel extra werk voor je lever. Die 'natuurlijke ontgifter' kan na een stevige feestperiode weleens overbelast zijn, waardoor de afvalstoffen in je lichaam moeilijker geëlimineerd worden. Gevolg: je voelt je veel sneller moe en futloos en je kan zelfs hoofdpijn krijgen. Tijd om even te herbronnen, dus. Maar hoe begin je daar nu best aan?

DON’T

Ik ben geen fan van strenge detoxkuren waarbij je overleeft op soepen en sapjes. Dan eet je een week lang zo streng dat je 'wanneer het weer mag' helemaal uit de bocht gaat en alles naar binnen werkt waar je een week lang naar smachtte.

DO

Even ‘extra’ gezond leven: zon ondersteun je het natuurlijke ontgiftingsproces van je lichaam en gun je je lever een beetje extra rust. Zet veel donkergroene groenten op het menu (bijvoorbeeld spinazie, broccoli, boerenkool), die bevatten chlorofyl en dat helpt het lichaam ontgiften. Ook belangrijk: als je darmen goed werken, kunnen ze afvalstoffen beter afvoeren. Verzorg dus je darmflora door vezelrijk te eten (veel groeten en fruit!). Ook yoghurt kan helpen. Om je lever wat rust te gunnen minder je je vleesconsumptie en beperk je alcohol. Ook meer water drinken en extra bewegen kan je lichaam helpen bij het afvoeren van afvalstoffen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN