Verkoop alcoholvrij bier en wijn flink gestegen: dit zijn de lekkerste exemplaren NINA-redactie

20 augustus 2019

16u11

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Nina kookt De Belg staat niet langer huiverig tegenover alcoholvrij en laag-alcoholisch bier en wijn. De verkoop is op vijf jaar tijd maar liefst verdriedubbeld, blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD ­Financiën. Onze experts selecteerden de beste drankjes zonder alcohol.

Alcoholvrij bier

1. Heineken 0,0 %

“We kennen de grapjes allemaal. Heineken staat voor vele Belgen gelijk met water, soms zelfs afwaswater”, steekt onze biersommelier Sofie Vanrafelghem van wal. “De waarheid in blindproeverijen spreekt dat tegen. Heineken eindigt in blinde pilsproeverijen steevast in de top. Daar heeft de fruitige neus van deze pils veel mee te maken. Dankzij liggende tanks worden er meer esters gecreëerd. Hun 0,0 %- versie weet het fruitige pilskarakter dat Heineken zo typeert perfect te behouden.”

Vanaf € 1,29 voor een flesje van 33 cl.

2. Budweiser Budvar B-Free 0,5 %

“Alhoewel de naam anders doet vermoeden, vloeit dit bier niet uit de ketels van AB Inbev. Het eindresultaat van een jarenlang geschil tussen de gigant en deze Tsjechische brouwerij is dat zij nog steeds hun Budweiser op de markt mogen brengen mits de naam aangepast werd. Het bier, zelfs in de alcoholvrije versie, is in smaak alvast superieur aan de welbekende Budweiser”, aldus Vanrafelghem.

Vanaf € 1,09 per flesje van 33 cl.

3. Maes 0,0 %

“Ook Alken Maes zet de stap naar 0,0 %. Hun Maes alcoholvrij van 0,4 % verdwijnt definitief uit de rekken en maakt plaats voor een veel beter alternatief. Het bier heeft duidelijk meer body en smaak dan zijn voorganger. Wat opvalt, is de hoge drinkbaarheid en mooie frisheid. Het is een vlotte alcoholvrije pils geworden met een leuke licht bittere afdronk.”

Vanaf € 1,28 voor een blikje van 33 cl.

4. Nanny State 0,5 %

“Brewdog bracht al een hele tijd terug een alcholvrije IPA op de markt. Sterk gehopt is een understatement hier, er werd maar met liefst met vijf hopsoorten gewerkt. De Centennial, Amarillo, Columbus, Cascade en Simcoe doen dan ook hun werk en zorgen voor een frisfruitige neus en intense bitterheid.”

Vanaf € 2.19 voor een flesje van 33 cl.

5. VandeStreek Playground IPA 0,5%

“Dit is hoe alcoholvrij bier zou kunnen smaken: sterk gehopt, enorm fris met hoptonen van exotisch fruit en een heerlijk bittere smaak. Natuurlijk vergelijken we ergens appelen met peren door pilsbieren naast IPA’s te plaatsen, maar ik kan niet ontkennen dat dit een topper is die er met kop en schouders bovenuit steekt.”

Vanaf € 2.05 voor een flesje van 33 cl.

Lees verder onder de foto.

Alcoholvrije schuimwijn

1. Codorníu Zero

“Codorníu is een Spaans familiebedrijf en al sinds halfweg de zestiende eeuw bezig met de productie van (schuim)wijn. De Zero-variant wordt verkregen door het onttrekken van alcohol aan de wijn. Wat meteen opvalt: de heel frisse neus, met meteen aroma’s van citrus en appel, erg vergelijkbaar met de klassieke cava”, vertelt onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia. “Deze mousserende wijn blijft ook langer dan de andere mooi en regelmatig parelen. De afdronk is er een van appel, ondersteund door zestes van limoen en citroen. Het creëert ook best veel volume op de tong. Dit is een erg geslaagd alternatief voor schuimwijn met alcohol.”

Vanaf € 6,99 voor een fles van 75 cl bij Delhaize.

2. Bella Ella rosé

“De etikettering is in champagnestijl, maar tegelijk is het de enige in de selectie met een stopsel in plastiek. In de ingrediëntenlijst: slechts 11 procent druivensap met daarnaast ook kiwisap. Wellicht krijgen ze er zo wat aciditeit in. (trekt grote ogen na het ontkurken) Wat een dieprode kleur en die geur: tutti-frutti! Erg fruitig, met aroma’s van veenbessen, granaatappel, heel veel rood fruit. Ook in de mond rood fruit, beetje gekonfijt zelfs. Zeer verrassend, maar ze zijn er wel in geslaagd om een droge afdronk te creëren. Geen idee hoe ze dat hebben gedaan. Best goed. 1,99 euro? Héél sterk! Ideaal voor bij het dessert, bij een stukje rabarbertaart, bijvoorbeeld.”

Vanaf € 1,99 voor een fles van 75 cl bij Aldi

3. Vintense, Blanc Fine Bulles

“De enige doorzichtige fles in de test die bij het ontkurken niet meteen een frisse indruk geeft. Maar meteen daarna komen er wel aroma’s van bloesems, abrikoos en exotisch fruit naar voor. Mooie, goeie parel. Het fijne is dat je de alcohol helemaal niet mist, al heeft hij niet de lengte die je bij traditionele schuimwijnen ervaart. Op het einde komt een mooi zuurtje van groene appel naar voor. Behoorlijk dorstlessend en ook niet te zoet”, vertelt Sepideh.

Vanaf € 4,55 voor een fles van 75 cl.

Alcoholvrije wijn

Edenvine wit (chardonnay) en rood (shiraz)

Volgens Test-Aankoop is een vergelijking met echte wijn nog niet aan de orde: “Alcoholvrije wijn mist het evenwicht, de rondheid, de textuur, met andere woorden: alles wat de structuur van de wijn maakt.” Slechts twee wijnen doorstonden min of meer hun smaaktest: zowel wit als rood van Edenvine.

Vanaf € 5,99 voor een fles van 75 cl bij Delhaize.