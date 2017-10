Vergeet wijn, probeer eens een kaas- en bieravond met deze tips ND

De herfst is het perfecte seizoen voor een kaas- en wijnavond. Maar wat dacht je ervan om die wijn eens in te ruilen voor bier? Wij kregen tips voor een smakelijke kaas- en bieravond van de eerste Belgische kaasmeester Véronique Socié. Zij opende afgelopen zomer de splinternieuwe kaasbar La Fruitière in hartje Brussel.

Kaasliefhebbers hebben er een nieuwe hotspot bij. Kaasbar La Fruitière in Brussel in niet alleen een kaaswinkel met een uitgebreide selectie aan kazen, je kan er ook proeven. Net zoals je een wijntasting zou doen in een wijnkelder, kan je hier met een groep vrienden de smaakpapillen laten verwennen met een assortiment kazen. Desgewenst met een bijpassend biertje, thee of wijn. De zaak in hartje Brussel biedt plaats voor zo'n twintig personen.

Geen wijndrinker? Probeer kaas eens met bier te combineren. Kaasmeester Véronique Socié leert ons hoe je daaraan begint, en heeft enkele suggesties om Zwitserse kazen met lokale Brusselse streekbiertjes te combineren.

Nina kookt Waarom kaas en bier?

Kaas met bier combineren is niet nieuw, hoewel in eerste instantie nog vaker naar wijn wordt teruggegrepen. Toch is bier een minstens even goede keuze, legt Véronique ons uit. "De bubbels in de drank zorgen ervoor dat de zware kazen makkelijker verteren, waardoor die niet te zwaar op de maag liggen", aldus de kaasmeester. "Ook het zure of bittere in een biertje geeft een zekere frisheid in de mond die vette, romige kazen compenseert. Daarenboven voelt het koude van bier frisser aan in de mond dan een warme, zware wijn."

Hoe proef je het?

"Om de kaas en het bier het best te proeven, neem je eerst een stukje kaas," tipt Véronique. "Kauw erop zodat het een beetje warm wordt in de mond en de smaken zich verspreiden. Neem dan een slok bier, zodat de aroma's van beiden goed samengaan. Als het goed is, proef je nu een derde smaak, los van de kaas en het bier."

Zwitserse kaas versus Brussels bier: vier verrassende tips

Wie kaas zegt, denkt in de eerste plaats aan Frankrijk. Maar ook de Zwitserse bergen lenen zich tot uitstekende kaassoorten. "Fransen en Zwitsers eten gemiddeld zo'n 24 kilogram kaas per jaar," staaft Véronique die stelling. "Ter vergelijking: Belgen doen het met de helft, zo'n 12 kilogram per jaar." Van plan om die consumptie de hoogte in te jagen? Vier pairing tips van de kaasmeester:

1. Gruyère AOP Réserve met Théorème de L’Empereur

Gruyère AOP is een harde kaas met een fijn aroma, die zich overigens ook perfect laat proeven door mensen die lactose-intolerant zijn. Tijdens de bereiding van de kaas worden de melkbacteriën volledig omgezet in melkzuur en andere stoffen, waardoor er geen lactose meer in zit.

De kaas vormt een prima huwelijk met het plaatselijk biertje Théorème de L’Empereur van microbrouwerij L'Ermitage in Brussel. Dit zacht blond maltbier kreeg wat plantaardige toetsen en zelfs een vleugje jasmijnthee mee.

rv Gruyère AOP Réserve met een Théorème de L’Empereur

2. Tomme Vaudoise met Kriek Lou Pepe

Tomme Vaudoise is een zachte en smeltende kaas in een ronde vorm, met een zachte korst. De smaakt past goed bij een fruitbiertje zoals de Kriek Lou Pepe van brouwerij Cantillon. Een zachte en fijne combinatie, die ook prima kan dienst doen als dessert.

rv Tomme Vaudoise met Kriek Lou Pepe

3. Tête de Moine AOP met een Voegelpik

Mag het ook esthetisch wat meer zijn? Dan is de Tête de Moine AOP (letterlijk: 'monnikshoofd') een goede kaas, die je met behulp van een speciaal kaasmes mooi in bloempjes kan snijden. Deze halfharde kaas smelt in de mond.

Een lekker biertje voor erbij is een Voegelpik van de Brusselse brouwerij En Stoemelings, een blond en licht biertje met koriandertoetsen.

rv Tête de Moine AOP met een Voegelpik

4. Gruyère d’Alpage AOP met Brusseleir

Eerder fan van donkere, krachtige bieren? Probeer dan eens een Gruyere d'Alpage AOP met een Brusseleir te combineren. Dat donkere IPA-bier heeft toetsen van koffie en karamel, en wordt gebrouwen in Zennebrouwerij in Molenbeek. Met de ogen dicht lijkt het wel alsof je koffielikeur aan het drinken bent. De Gruyèrevariant uit de Alpen voor daarbij is fijn en zacht van smaak.

Deze vier suggesties zijn natuurlijk vrij voor interpretatie, en je kan zelf naar hartelust experimenteren met andere, gelijkaardige kaas- en biersoorten. Zelf interesse in een workshop met kaasmeester Véronique Socié? Neem eens een kijkje op de Facebookpagina van La Fruitière om op de hoogte te blijven van workshops en speciale evenementen van de kaasbar.