Verantwoord chocolade eten: deze Fair Trade repen vind je nu ook in de supermarkt ND

12u26 1 rv Nina kookt Bij winkelketen Albert Heijn vonden chocoladeliefhebbers hem al terug, maar vanaf nu vind je ook in onder meer Delhaize en Okay de repen van Tony's Chocolonely in de winkelrekken bij ons. Mooi nieuws bij de start van de Week van de Fair Trade vandaag, want het merk streeft naar 100% slaafvrije chocolade.

Wie in een reep chocolade van Tony's Chocolonely bijt, hoeft zich niet schuldig te voelen. Over hoe die reep gemaakt wordt toch alleszins niet. Het brein achter de populaire Nederlandse chocoladereep is een groep onderzoeksjournalisten van het Nederlandse tv-programma "Keuringsdienst van waarde". Hun reportage uit 2007 over slavernij in de chocolade-industrie liep lichtjes uit de hand, met Tony's Chocolonely als resultaat. Het doel van het merk is alle chocolade 100% slaafvrij te maken. Het hele verhaal van het merk kon je hier al lezen, waarin ook wordt uitgelegd waarom de blokjes van een reep niet allemaal even groot zijn.



Week van de Fair Trade

Goed nieuws dus voor de liefhebbers van onder meer 'melk-karamel-zeezout' en 'puur-pecan-kokos': vanaf nu zullen de karakteristieke repen ook bij ons in de meeste supermarkten te vinden zijn. Niet toevallig raakt dit nieuws bekend aan de start van de Week van de Fair Trade, die ernaar streeft boeren uit het zuiden een eerlijke prijs te geven voor de producten die wij van hen consumeren. Van 4 tot 14 oktober worden in dat kader allerlei activiteiten georganiseerd, die je op de website van de Week van de Fair Trade kan bekijken.



Het kan nog beter

Fair Trade is al een aantal jaren in opmars. In 2016 kocht de Belg gemiddeld voor 14,30 euro aan eerlijke producten, tegenover 8,60 euro in 2013, 10,34 euro in 2014 en 12,15 euro in 2015. Daarmee is de doelstelling dat de Belg tegen 2020 gemiddeld voor 15 euro aan fairtradeproducten koopt al bijna gerealiseerd. Maar het kan nog altijd beter. Ooit al zo'n goed excuus gehoord om een voorraad (eerlijke!) chocolade in te slaan?



Fair Trade producten herken je aan het groen-blauwe logo, dat je hier ziet afgebeeld. Klassiekers zoals bananen, koffie en chocolade kennen de meeste mensen wel, maar wist je dat er ook Fair Trade cosmetica en sieraden te koop zijn? Een overzichtje van de maar liefst 1.500 Belgische Fair Trade producten vind je hier.

rv