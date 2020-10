Elke dag vers Gesponsorde inhoud Vegetarische regenbooglasagne

12 oktober 2020

Rode bietjes, spinazie, tomaat, pompoen, de kleurrijke ingrediënten van deze lasagne doen je de gure herfst op slag vergeten! En dan heb je nog niet eens geproefd... Tip: mix de geroosterde pompoen tot crème om het geheel supersmeuïg te maken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui

2 teentjes knoflook

250 g pompoenblokjes

4 rode bietjes (voorgekookt)

350 g spinazie

bosje tijm

2 blikken tomatenblokjes (800 g)

16 lasagnebladen

200 g ricotta

150 g mozzarella, in plakjes

150 g Parmezaanse kaas, geraspt

2 el gedroogde oregano

scheutje melk

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

Snipper de ui en bak, samen met een geperst teentje look, glazig in olijfolie. Voeg de tomatenblokjes en de tijm toe. Kruid met peper en zout en laat op een zacht vuur 15 minuten sudderen.



Verwarm de oven voor op 190°C. Verdeel de pompoenstukjes over een met bakpapier beklede bakplaat. Bedruppel met olijfolie en kruid met de gedroogde oregano, peper en zout. Zet de plaat 20 minuten in de oven tot de pompoen zacht is. Schep daarna in een blender, giet er een scheutje melk bij en mix glad.

Fruit het resterende teentje look in olijfolie en voeg de spinazie in delen toe. Laat slinken, schep in een zeef en duw er zoveel mogelijk vocht uit. Roer er de ricotta onder en kruid met peper en zout. Snij de rode bietjes in plakjes.

Schep een laag tomatensaus op de bodem van een ingevette ovenschaal. Verdeel er 3 à 4 lasagnevellen over. Schep er de spinazie op en leg er opnieuw lasagnevellen op. Schep er de pompoencrème op, leg er opnieuw lasagnebladen op. Een laag tomatensaus en een laag lasagnebladen. Verdeel er nu de bietjes over en opnieuw een laag lasagnevellen. Eindig met mozzarellaplakjes, geraspte Parmezaanse kaas en nog wat extra blaadjes tijm.

Zet de lasagne 40 minuten in de oven.

