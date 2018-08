Vegetarische hotdogs van Ikea vanaf vandaag in België TVM

01 augustus 2018

08u11 0 Nina kookt We schreven het eerder al, vanaf vandaag is het ook echt zover: de zogenaamde 'veggie dogs' voor vegetariërs zijn nu ook in alle Ikea-winkels in België beschikbaar.

Hotdogs zijn al jaar en dag te bestellen aan de uitgang van alle winkels van Ikea. In 1981 legde oprichter van de Zweedse meubelketen Ingvar Kamprad de prijs van de Ikea hotdog vast op 5 Zweedse kronen – de helft van de prijs van zijn Zweedse concurrenten op dat moment. Vanaf dat moment was de hotdog niet meer weg te denken uit de winkels.

Maar ook Ikea moet meegaan met zijn tijd en wil bovendien ook een positievere impact hebben hebben op de mensen en de planeet. "Onze doelstelling is om tegen 2030 klimaatpositief te worden. Eén van de engagementen die wij hiervoor aangaan, is om meer plantaardige keuzes, met een kleinere ecologische voetafdruk, aan te bieden in ons Ikea Food assortiment. Na de befaamde Zweedse gehaktballetjes is nu ook een vegetarische variant van de iconische hotdog in België verkrijgbaar", licht Nele Bouchier, Communications & Sustainability Manager bij Ikea België toe.