Veganistisch en cannabis in maaltijden: de grootste horecatrends voor 2019 TVM

29 januari 2019

08u02 0 Nina kookt Hoe gezonder en transparanter hoe beter en de ervaring van op restaurant gaan wordt belangrijker dan de maaltijden zelf. TheFork, het platform voor online restaurant reservaties in Europa, werkte samen met Doxa, een internationaal bureau voor marktonderzoek, aan een studie over de verwachte trends voor 2019 in de restaurant-branche over de hele wereld. Dit zijn volgens hen de 4 belangrijkste trends voor de Belgische markt.

1. Transparantie

Klanten zullen meer en meer transparantie eisen over bevoorrading, de herkomst van het eten en de teelt- en verwerkingsmethode. Als reactie daarop zullen ondernemingen kiezen voor een meer transparante communicatie over prijzen, vergoedingen en bedrijfsprestaties, zullen ze meer nadruk leggen op eerlijke handel en diversiteit, en meer aandacht besteden aan hun milieu-impact.

Grote ketens zullen daarop inspelen door ecologische initiatieven te lanceren, zoals Ikea die gaat stoppen met plastic wegwerpproducten zoals rietjes, borden, bekers en bestek. Kleine ondernemingen zullen milieuvriendelijke oplossingen zoeken om voedselverspilling tegen te gaan zoals restaurants die werken met lokale producten of die hun menu’s samenstellen met overschotten van supermarkten.

“Mensen zijn zich meer en meer bewust van de impact van onze voedselketen op het klimaat en zullen meer vragen stellen. Het is in het belang van alle restaurants om die vragen te beantwoorden,” aldus Grégory de Walque, Country Manager van TheFork Belgium.

2. Meer en meer plantaardig eten

Eten en drinken zorgt voor 20 tot 30% van onze milieubelasting en vooral vlees en zuivel zijn daarbij de grote boosdoeners. Net omdat meer en meer mensen zich daar bewust van zijn, zal plantaardig eten het beleid van restaurants alleen nog maar meer beïnvloeden. Zo lanceerden McDonald’s en Domino’s Pizza vorig jaar al enkele veganistische initiatieven en dat zal dit jaar alleen nog maar toenemen. Deze trend leidt ook tot nieuwe concepten die veganisme met een andere soort keuken combineren.

3. Geen maaltijden, maar ervaringen

In het algemeen geven consumenten, en vooral millenials, liever geld uit aan ervaringen dan aan dingen. Dit zet zich voort in 2019 en restaurants zijn daar geen uitzondering op. Wanneer mensen uit eten gaan, zoeken ze zowel een goede maaltijd als een boeiende gastronomische ervaring. Dit leidt tot verschillende nieuwe concepten, van een eetervaring die alle zintuigen aanspreekt tot blijvende pop-uprestaurants (permanente ruimtes waarbij de ketens of chefs elkaar afwisselen) of narrative dining. Ervaringsgerichte marketing leidt tot het ontstaan van originele vormen zoals restaurants met een cartoonthema.

“Vele nieuwe Belgische restaurants gaan mee met deze trend van “ervaringen delen.” Pop-uprestaurants duiken in elke stad op. Je ziet ook dat deze restaurants hun menu elk seizoen veranderen om de nadruk te leggen op de kwaliteit van hun producten”, zegt Grégory de Walque.

4. Natuurlijke versterking en gezonde restaurants

Superfoods zijn al lange tijd populair en ook restaurants zijn mee met de trend. In 2019 gaat dit nog verder met de introductie van functionele ingrediënten in de gerechten, waarvan de voordelen door restaurantmanagers gepromoot worden: natuurlijke versterking voor lichaam en geest, zoals bijvoorbeeld collageen voor schoonheid, cannabis voor relaxatie en hibiscusthee voor stressvermindering. Deze trend neemt een aantal nieuwe vormen aan zoals holistische restaurants, cafés gericht op bepaalde diëten, en ‘healthy chic’ restaurants.