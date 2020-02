Vanavond gezellig thuis? Dit valentijnsdiner maak je à la minute

Nina kookt Zin in romantiek, maar niet in uren kokkerellen? Met mijn snelle valentijnsmenu maak je bijna alles van tevoren. Geen kookstress en des te meer love time!

De enige bereiding van de avond waarvoor je heel even achter het fornuis kruipt. Wees gerust: lang bakken is er niet bij, amper een minuut aan elke kant. Zo blijven ze supersappig en krijgen ze een heerlijk krokant korstje. Sint-jakobsvruchten zijn trouwens een bron van zink. Prima valentijnsfood dus, want zink wordt gelinkt aan een verhoogd libido. En baat het niet, dan is het gewoon heel erg lekker!

Voor 2 personen • minder dan 30 minuten

• 8 sint-jakobsvruchten (+ de schoongemaakte schelpen) • 50 g boter (zachte) + extra • 1 citroen (geraspte schil en sap) • peper en zout • olijfolie • 1 kl rozepeperkorrels • 1 bakje waterkers • 2 el olijfolie

Zo ga je te werk

1>Verwarm de oven voor op 100 °C. Warm de lege schelpen even op in de oven. Smelt 50 gram boter in een steelpan en voeg het sap en de rasp van de citroen toe. Kruid met peper en zout.

2>Verhit de extra boter en 2 eetlepels olijfolie in een steelpan en laat de boter bruisen. Bak de sint-jakobsvruchten kort aan elke kant goudbruin. Kruid met peper en zout. Kneus de peperbolletjes. Spoel de waterkers en dep droog.

3> Haal de schelpen uit de oven en leg er telkens 2 gebakken sint-jakobsvruchtjes in. Lepel er de citroenboter over en bestrooi met gekneusde peperbolletjes en een takje waterkers. Serveer meteen.

HOOFDGERECHT: KIPPENDIJEN MET GRANAATAPPELPITJES

De granaatappel wordt ook wel de liefdesappel genoemd. Of hij ook echt lustopwekkende eigenschappen bezit, laten we in het midden. Maar romantisch rood is ie zeker wél. En bovendien heerlijk feestelijk, zo boven op je snelle ovenschotel. Tip: om je mooie feestoutfit (en je keuken) netjes te houden, masseer je de granaatappel eerst, zo komen de pitjes veel makkelijker los.

Voor 2 personen • 1 uur, inclusief marineren

• 2 tl komijnzaad • 2 tl korianderzaad • 4 kippendijen, met bot en vel

voor de marinade: • 2 el granaatappelmelasse (of het sap van ½ granaatappel • 8 lente-uitjes, gesnipperd • 3 tl knoflookpulp • 3 el yoghurt • 2 el kokosolie • 3 el wittewijnazijn • zeezout

voor de garnering: • 1 bosje koriander, fijngehakt • geraspte schil van 1 citroen • 1 hand verse granaatappelpitjes

Zo ga je te werk

1> Doe het komijn- en korianderzaad in een droge koekenpan en verwarm 1 minuut. Neem van het vuur en stamp de specerijen tot poeder in de vijzel. Zet apart.

2> Draai alle ingrediënten voor de marinade in een blender tot een gladde saus.

3> Doe de marinade in een grote mengkom, voeg het specerijenpoeder toe en roer grondig. Voeg de kip toe en schep goed om, zodat het vlees rondom bedekt is.

4> Dek de kom af en laat minstens 20 minuten marineren.

5> Haal de kom uit de koelkast en laat de kip op kamertemperatuur komen.

6> Verwarm de oven voor op 190 °C en doe de kippendijen in een ovenschaal. Laat er genoeg ruimte tussen, zodat ze sneller een goudbruin en krokant velletje krijgen.

7> Zet 25-30 minuten in de oven, controleer of de kippendijen goed gaar zijn en haal ze uit de oven.

8> Meng de koriander met de citroenrasp, schep voorzichtig om met de kip, zodat die rondom bedekt is, en strooi er de granaatappelpitjes over.

DESSERT: SNEAKY SNICKERS

Geen valentijn zonder chocolade! Sluit je gezellige diner af met ‘Sneaky Snickers’: ontpitte dadels die je vult met pindakaas én dipt in gesmolten chocolade. Chocolade smelt je het best au bain-marie. Wist je dat het potje met chocolade niet in contact mag komen met het kokende water? De chocolade hoort te smelten door de stoom. Sneaky Snickers maak je gemakkelijk vooraf. Bewaar ze in de koelkast en serveer ze op een bordje-voor-twee!

Voor 8 stuks • 15 minuten + 30 minuten opstijven

• 8 grote medjouldadels • 8 tl (crunchy) pindakaas • 100 g pure chocolade (70% cacao) • 1 handvol ongezouten pindanoten, fijngehakt • 8 prikkers of stokjes

Zo ga je te werk

1> Snij de dadels in de lengte middendoor, maar niet helemaal.

2> Verwijder de pit en vul ze met wat pindakaas.

3> Duw de dadels weer wat dicht en zet ze een kwartier in de diepvries.

4> Smelt de chocolade au bain-marie.

5> Steek een prikker of stokje in de dadels, dompel ze in de gesmolten chocolade en bestrooi met gehakte pindanoten.

6> Laat even opstijven in de koelkast.