Van rucola tot paksoi: tips om elke groene bladgroente optimaal te bewaren en te bereiden Liesbeth De Corte

13 augustus 2020

14u41

Bron: Greatist, Eigen Berichtgeving 0 Nina kookt Groene bladgroenten zijn supergezond: ze zitten boordevol vitaminen, essentiële mineralen en antioxidanten en bevatten weinig calorieën. What’s not to love? We leggen stap voor stap uit hoe je ze het best uitkiest in de supermarkt, bewaart in de koelkast en bereidt tot een lekkere maaltijd.

De meeste groenten zijn het hele jaar door te koop in de supermarkt. Toch is het een goed idee om seizoensgroenten te kopen: de smaak en kwaliteit komt simpelweg het best tot z'n recht in de periode waarin groenten normaal moeten groeien. Deze toppers zijn nu in het seizoen.

Rucola

Lekker, want ... Het heeft een nootachtige smaak die je gerecht net een tikje pittiger maakt. Een winnaar in een salade, maar evengoed bij pizza, flatbread of gehakt in een roompasta.

Gezond, want ... Rucola , ook wel notensla, roquette of raketsla genoemd, is een vitamine K-bommetje. Die vitamine speelt een belangrijke rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten en osteoporose.

Warmoes

Lekker, want ... Warmoes of snijbiet is een vergeten groente die opnieuw bezig is aan een opmars. Terecht, als je ’t ons vraagt. Het is een stevige groente en de smaak lijkt een beetje op die van spinazie met een hint van rode kool.

Gezond, want ... Vitamine C en calcium zijn goed vertegenwoordigd. Dit bladgewas heeft zelfs een hoger ijzergehalte dan spinazie. Popeye moest het eens weten.

Paksoi

Lekker, want ... Paksoi is de kameleon onder de groene bladgroenten. Met andere woorden: enorm veelzijdig. Deze koolsoort is lekker in een frisse salade, maar evengoed in een Aziatisch gerecht, gegrild bij een barbecue, in een pittige wok of een typisch Vlaamse ovenschotel.

Gezond, want ... Deze groente barst van de vitamines en mineralen. Naar verluidt zit er in 100 gram al meer dan 100 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A en bijna 75 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C.

Romeinse sla

Lekker, want ... Romeinse sla is dankzij zijn zachte en ietwat zoetere smaak dé klassieker voor salades.

Gezond, want ... Eén krop bevat tot vijfmaal meer voedingsstoffen dan een gewone kropsla of ijsbergsla.

Spinazie

Lekker, want ... Zowel rauw als gekookt is het een schot in de roos. In een salade met vinaigrette of een soep tot de typische stampot van je grootmoe: smaken doet het altijd.

Gezond, want ... Spinazie is de ideale leverancier van ijzer en vitamine D.

Hoe winkelen?

Vreselijk, zo van die mensen die in deze tijden voedingsmiddelen vastpakken en dan weer terugleggen. Gelukkig kan je groene bladgroenten perfect op het zicht uitkiezen. Hoe de blaadjes er moeten uitzien? Knapperig, vers en met een felle groene kleur. Groenten met gelige en bruine blaadjes laat je beter liggen. Die kunnen bitter smaken als je ze kookt. Ook oppassen als ze er wat slijmerig uitzien: dan zal het hele zakje of pakketje sneller bederven.

Hoe bewaren?

Verwijder de rekkers of touwtjes die rond de stelen zitten. Die kunnen druk uitoefenen, waardoor alles sneller bederft. Als de wortels er nog aanhangen, moet je die eerst verwijderen. Doe je dat niet, dan slurpen de wortels al het water uit de bladeren van de groente en worden ze zacht. Eens de wortels afgeknipt zijn, kan je de lekkernij nog drie tot vijf dagen bewaren. In de koelkast kan je ze zelfs nog langer bijhouden, maar dan gaat de smaak en de textuur wat verloren.

Snijbiet, spinazie en paksoi was je het best voor je ze in de koelkast legt, om de simpele reden dat er soms nog vuil of aarde aan de bladeren hangt. Droog ze vervolgens grondig in een slazwierder of dep ze droog met een propere handdoek. Leg de groenten op een vel keukenrol en steek ze in een plastic zakje dat je goed kan afsluiten. Zo blijft alles vijf tot zeven dagen goed.

Voor sla geldt hetzelfde: goed wassen én drogen. Als je ze nat in de koelkast legt, zal je rucola of romeinse sla veel sneller bederven. Bewaar het in een plastic zakje of bakje, zodat je het vijf tot zeven dagen vers houdt.

Een fout die je niet mag maken, is de groenten bewaren in de zakjes van de supermarkt. Die zijn vaak te poreus om vocht vast te houden. Het resultaat? Je raadt het al: je spinazie, rucola en co. wordt sneller slecht.

Veel last van condensatie? Leg dan een proper vel keukenrol op de groente om eventuele waterdruppels op te vangen.

Tips voor een snelle bereiding

Gooi je altijd de steeltjes weg? Nergens voor nodig. Die kan je perfect opeten. Ze geven je salade een lekkere, extra crunch.

Voor een rauwe bereiding is het aangeraden om de blaadjes dun te snijden. Een handige tip: leg de blaadjes op elkaar, zo is het snijkarwei sneller klaar. Giet er vervolgens wat olie of saladedressing over, masseer de bladeren zachtjes of wacht enkele minuten voor je ze serveert. Dat verzacht de smaak en de textuur.

Wie meer zin heeft in een warme maaltijd, snijdt de bladeren best in reepjes van 2,5 centimeter. Perfect voor een wok of een stoofpotje.