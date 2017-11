Van muffin donuts tot little black desserts: 7 nieuwe trends in gebakland Aangeboden door Dr. Oetker

Nina kookt Een fusie tussen donut en croissant, bakken met kikkererwtenmeel of een wafel met kip? Dit zijn de 7 nieuwe trends in gebakland.

Shutterstock

1. Unicorn madness

Trendwatchers noemen het een vlucht naar de kindertijd, wij noemen het in één woord: magisch. De eenhoorn verscheen eerder al in de vorm van onesies en pantoffels, kleurde menige koffiekop en verovert nu dus ook taart- en cupcakeland. In combinatie met glitters, pastelkleurtjes en regenbogen, natuurlijk.

2. LBD (little black dessert)

Als cynische reactie op de glam & glitter van de eenhoorn verven steeds meer chefs hun desserten zwart. De ‘goth’-trend zet zwart sesamijs, puffed rice crackers geverfd met inktvisinkt en macarons gekleurd met houtskool op het menu.

3. De comeback van de éclair

Helemaal terug van weggeweest: het langwerpige gebakje, gevuld met bakkerscrème, besmeerd met chocolade en besprenkeld met bresiliennenootjes. Anno 2017 verschijnt de éclair ook in nieuwe jasjes, in creaties met ananas, koffie, mango, framboos of noem maar op.

4. Drip, drip, drip

Vergeet strakke taarten en maak kennis met de zogenaamde ‘drip’-trend, waarbij glazuur, chocolade of ganache nonchalant maar sierlijk van de taart druipt.

5. You’ve got meel

Bakkers vervingen witte (tarwe)bloem de laatste jaren al wel vaker door het gezondere boekweitmeel. Die gezondheidsrage blijft hoge toppen scheren en naast boekweitmeel vinden steeds meer mensen hun weg naar andere varianten, zoals quinoameel, amandelmeel en kikkererwtenmeel.

6. Zoute zoete zondes

Zoet meets zout. En dan hebben we het niet over een zoute variant van de pannenkoek, maar wel over zoete pannenkoeken en wafels belegd met hartige lekkernijen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wafel met ei en kip of een pannenkoek met spek en stroop?

7. Cronuts, duffins en de waffogato

Er wordt nog duchtig gecombineerd. De cronut (donut + croissant), de duffin (muffin + donut) en de waffogato (ijs in de vorm van een wafel waarover warme espresso wordt gegoten) zijn aan een Europese opmars begonnen en wij zijn er klaar voor.





