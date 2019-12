Elke dag vers Gesponsorde inhoud Van gewoon groentesoepje naar feestelijk voorgerecht met één poepsimpele toevoeging (op een stokje!) Aangeboden door Lidl

02 december 2019

12u00 0 Nina kookt Kerstdinertjes op de planning? Een soepje is een makkelijk voorgerecht, maar je wil het natuurlijk graag ook feestelijk. Een spiesje met wild (hinde!) en groenten erbij, et voilà: vijfsterrenmaaltijd.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

2 hindesteaks, in blokjes

1 groene paprika, in hapklare stukken

1 el paprikapoeder

2 stengels selder, in blokjes

2 preiwitten, in halve ringen

1 wortel, in blokjes

1 ui, gesnipperd

3 blokjes groentebouillon + 1,5 liter water

3 el peterselie, fijngehakt

2 lente-ui, in ringen

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Rijg 2 hindesteakblokjes afwisselend met een stukje paprika aan spiesjes. Kruid met het paprikapoeder, peper en zout. Zet koel.

2. Breng 1,5 liter water aan de kook en los hierin de bouillonblokjes op. Voeg alle groenten toe en kook ze beetgaar. Voeg de peterselie toe en kruid de soep eventueel bij met peper en zout.

3. Bak de hindespiesjes in boter goudbruin en gaar. Verdeel de soep over borden, strooi er de lente-ui over en leg een spiesje op de rand van het bord. Serveer meteen.

TIP: Koel na het koken de soep zo snel mogelijk af, zodat die langer bewaart.

